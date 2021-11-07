Тюменцам рассказали, как правильно предъявлять QR-код о вакцинации Фото: Официальное сообщество Тюменской области в соцсети

С 8 ноября в Тюменской области в большие ТЦ, цирк, театр, на спортивные объекты и в прочие организации можно будет попасть только имея заветный QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию.

Ранее Тюмень обходилась только самоизоляцией и масками, поэтому не все жители города с ходу разобрались, в каком виде вообще предъявлять этот код. Воспользоваться можно сразу несколькими вариантами: используя его на телефоне, включая фотографию; распечатать и носить с собой или в специальном приложении во всё том же смартфоне.

В помещение можно будет попасть, когда QR-код проверит специальный сотрудник и если данные совпадут с данными в документе, удостоверяющем личность.

Кстати, за покупку поддельного сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность, за это можно поплатиться лишением свободы до одного года.