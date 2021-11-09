Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 ноября 2021 года: умерли 15 человек

В Тюменской области за сутки умерли 15 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 9 ноября увеличилось на 15 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 476 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 349 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 73 882), 92 человека выздоровели (за весь период – 59 324), 26 детей заболели (из общего числа заболевших), 41 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 322 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 758 483 человека, полный курс прошли 671 999.

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 036 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 873 655 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 249 215 летальных исходов, выздоровели 7 619 596 человек.