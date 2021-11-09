«При себе – QR-код, паспорт и улыбку»: репортаж из тюменского торгового центра, куда теперь не так просто попасть

Время проверки документов занимает не больше одной минуты Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области завершился мини-локдаун длиною в неделю, а это значит, что теперь жители могут посещать места общепита, театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры, спортклубы и торговые центры. В последние тюменцы ринулись в первый же день после окончания локдауна, но попасть смогли не все: теперь при себе необходимо иметь документ, подтверждающий защищенность от коронавирусной инфекции. Рассказываем, какая обстановка царит в торговых центрах и что захватить с собой по дороге туда.

Торговые центры открыты для посетителей с 8 ноября Фото: Мария Толстихина

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРОПУСКА?

Мы отправились в один из самых больших и популярных тюменских торговых центров «Кристалл». Не сказать, что территория возле него была чересчур оживленной, но народ всё же присутствовал. Первое, с чем мы столкнулись, это красная лента при входе: теперь вход и выход строго разграничены. За тем, чтобы ни один горожанин не проник в центр через дверь выхода, наблюдает охранник.

Вход огражден специальной лентой Фото: Мария Толстихина

– При себе необходимо иметь QR-код, паспорт и улыбку. Ну и, конечно же, маску не забудьте надеть, – дружелюбно предупредил охранник.

Те же рекомендации вынесены на табличку при входе, которая также гласит, что QR-код должен быть оформлен с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Подойдет и медицинский документ, подтверждающий наличие у гражданина вакцинации против COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Вход огражден специальной лентой Фото: Мария Толстихина

Если ничего из вышеперечисленного у вас не оказалось, последняя надежда – медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний. Он должен быть заверен лечащим врачом и руководителем медицинской организации. Вместе с этим необходимо предоставить отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОВЕРКА?

У нас при себе был сертификат о вакцинации от COVID-19, скачанный с официального портала госуслуг. Единственным опасением было то, что действие его просрочено: в социальных сетях распространилась информация, что у тех, кто сделал прививку более полугода назад, действие сертификата аннулируется. Помимо этого, зайти в приложение госуслуг удалось не с первого раза, что только подпитывало страх. Однако позже выяснилось, что это было не что иное, как сбой сервиса. Сертификат о вакцинации от COVID-19 действителен ровно год после того, как гражданин поставил прививку, а потому беспокоиться не стоит.

Вход и выход строго разделены лентой Фото: Мария Толстихина

В самом здании нас ждала очередь из горожан, в руках которых в основном были смартфоны. Кто-то пришел и с бумажным листом, на котором виднелся распечатанный QR-код. Никаких линий, намекающих на соблюдение социальной дистанции, не было. Очередь, плавно переходящая в толпу, стремилась попасть внутрь, но сделать это можно было только через специалистов, осуществляющих контроль по соблюдению масочного режима. На них надеты специальные жилеты неонового цвета, а в руках каждого имеется смартфон.

Жителей Тюменской области и гостей региона встречают специалисты со смартфонами в руках Фото: Мария Толстихина

Нас попросили открыть документ с QR-кодом, а также документ, подтверждающий личность (паспорт). Специалист при помощи своего смартфона навел сканер на код. Несколько секунд спустя на экране его телефона высветился значок портала госуслуг, а еще немного погодя – сам код, инициалы, дата рождения и паспортные данные, часть которых были закрыты звездочками. После того, как информацию сверили с данными паспорта, нас пропустили. Весь процесс проверки занял от силы минуту.

Время проверки документов занимает не больше одной минуты Фото: Мария Толстихина

В КАКОМ ФОРМАТЕ ПРИНОСИТЬ ДОКУМЕНТЫ?

– Граждане могут показывать QR-код на любых носителях, как физических, так и электронных. Это может быть электронный документ, скриншот этого документа или бумажный носитель. Главное, чтобы границы кода были четкими, неразмазанными, ведь это может препятствовать процессу сканирования, – рассказал специалист службы контроля по соблюдению масочного режима.

Что касается медицинских документов, подтверждающих наличие медицинских противопоказаний, то они обязательно должны быть заверены лечащим врачом и руководителем медицинской организации: должны стоять печать и подпись. Документ с результатами ПЦР-теста должен не превышать срок годности – более чем 72 часа. В противном случае внутрь здания вас не пустят. По словам охранников, проблем со сверкой документов пока еще ни у кого не возникло.

Бригада специалистов работает в неоновых жилетах , ним можно обратиться за помощью Фото: Мария Толстихина

– Проверяют довольно быстро, специалисты дружелюбные, никто ни с кем не ругается, глобальных очередей нет. Всех запускают, никто на морозе не стоит. Сам я приехал посмотреть куртку, проблем со входом не возникло, – прокомментировал тюменец Андрей Пивоваров.

ОБСТАНОВКА В ЦЕЛОМ

В магазинах не так много народу, но все же есть. В основном горожане ходят в масках, ведь за этим пристально следят охранники, которых стало значительно больше. Посещают маркет и родители с детьми, которым, в отличие от взрослых, QR-коды и другие соответствующие документы не требуются.

Некоторые тюменцы пришли с детьми Фото: Мария Толстихина

А вот подросткам без сопровождения взрослых в ТЦ делать нечего, ведь их попросту не пустят. Так устроена система. Вакцины, а значит, и QR-кода у них нет. Без него показывать документы нет смысла. Охранники, если вдруг кто-то из подростков попытается попасть в ТЦ, могут попросить у них паспорт, чтобы удостовериться в возрасте.

В самом торговом центре царит тишина и спокойствие Фото: Мария Толстихина

Можно сказать, что в «Кристалле» царит спокойствие: в кафе и местах общепита очень мало посетителей, столы пустуют. Негусто и в магазинах, очередь только при входе в ТЦ, когда проверяют наличие QR-кодов. Это идеальный вариант для тех, кто любит спокойный шопинг без массового скопления людей.

Жители ходят по территории в масках, за соблюдением масочного режима следят охранники Фото: Мария Толстихина

Напомним, в Тюменской области завершился локдаун, который длился с 30 октября по 7 ноября. На девять дней в нашем регионе закрывали торговые центры, различные предприятия, развлекательные заведения, а кафе работали в режиме навынос. С 8 ноября работа предприятий возобновилась, однако в регионе введена система QR-кодов. Попасть в общественные организации теперь можно при предъявлении такого кода или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции и отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.

КСТАТИ

Жители, которые поставили только один компонент вакцины против коронавируса, не смогут посещать торговые центры и другие учреждения Тюменской области, так как QR-код присваивается в двух случаях:

– если вам был поставлен диагноз COVID-19 (после выздоровления вам выдают больничный, а также сертификат о том, что вы перенесли болезнь; он действителен в течение шести месяцев с даты выздоровления);

– QR-код присваивается человеку, который прошел полный курс вакцинации: двумя компонентами «Спутник V», «КовиВак» или «Эпиваккорона» либо одним компонентом «Спутник Лайт» (сертификат о прохождении вакцинации действует в течение одного года).

В обоих случаях сертификат с QR-кодом приходит в личный кабинет на госуслугах в течение нескольких дней. Оба эти сертификата действительны в период ограничительных мероприятий.

Фото: Оперштаб Тюменской области Фото: Оперативный штаб Тюменской области

А вот попытки продажи QR-кодов будут жестко пресекаться во всех регионах УрФО. Об этом заявил накануне полномочный представитель президента Владимир Якушев. Во всех субъектах УрФО пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов.

– Мы будем жестко пресекать любые попытки продажи QR-кодов во всех регионах УрФО. Предупреждаю: виновников ждёт максимально серьёзное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идёт о жизни и здоровье людей, – заключил Владимир Якушев и предупредил, что нести ответственность по всей строгости закона будут и те, кто торгует QR-кодами, и, кто их приобретает.

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