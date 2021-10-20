QR-коды, запрет на ночную работу общепита, вход в ТРЦ - с родителями: в Тюменской области ужесточили режим повышенной готовности до 31 декабря 2021

В Тюменской области ужесточили режим повышенной готовности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тюменской области ограничения, введенные с целью недопущения распространения COVID-19, продлили до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщил Оперативный штаб Тюменской области. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации правительства региона. Теперь в области будут действовать QR-коды, а несовершеннолетним горожанам, желающим посетить торговые центры, нужно будет захватить с собой взрослого.

Одно из изменений, которое вступит в силу с 23 октября 2021 года – запрещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям проводить мероприятия и оказывать услуги общественного питания в период с 24.00 до 06.00 местного времени. Однако запрет не распространяется на предприятия общепита, обслуживающих пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях и др. Это касается и служб доставки еды.

Перемены произойдут и в жизни молодежи: несовершеннолетние тюменцы смогут посещать ТЦ и ТРЦ только в присутствии взрослых – родителей или законных представителей. Такое нововведение начнет действовать с 25 октября 2021 года.

А с 15 ноября 2021 года посещение тюменцами, кому есть 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии QR-кода. Его нужно оформить при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг, или медицинского документа, подтверждающих наличие вакцинации COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность.

Также в Тюменской области объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

- В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября – рабочие, - уточнили в региональном оперштабе.

Фото: паблик "Тюменская область"

Ранее на заседании вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, был рассмотрен дополнительный комплекс мер, направленный на снижение напряженности эпидемиологической ситуации не только в целом в стране, но и в отдельно взятых регионах.

– В первую очередь мы предлагаем обратиться к президенту РФ с просьбой ввести на всей территории страны нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно. При этом для регионов со сложной эпидситуацией – предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года, – сообщила она.

Тюменская область как раз вошла в число регионов, где наблюдают тревожную эпидемиологическую обстановку по коронавирусу. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Помимо нашего региона, незавидное положение в Удмуртии, Башкортостане, Татарстане, Оренбургской и Ивановской областях.