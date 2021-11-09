Жителям Тюмени с одним компонентом вакцины не разрешили посещать ТРЦ. Фото - "ТРЦ "Кристалл" Тюмень" в ВК.

Жителям Тюмени с одним компонентом вакцины от коронавируса не запретили посещать торгово-развлекательные центры. Об этом сообщает оперштаб.

– Дело в том, что QR-код присваивается в двух случаях. Первый: если вам был поставлен диагноз COVID-19. После выздоровления выдают больничный, а также сертификат о перенесенной болезни. Он действителен в течение полугода с даты выздоровления. Второй: если вы прошли полный курс вакцинации: двумя компонентами Спутник V, КовиВак или Эпиваккорона или одним Спутник Лайт. Такой сертификат действует в течение одного года, – рассказали в ведомстве.

В обоих случаях сертификат с QR-кодом приходит в личный кабинет на Госуслугах в течение нескольких дней. Оба эти сертификата действительны в период ограничительных мероприятий.