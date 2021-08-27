На основе кинофильма «Тобол» создадут компьютерную игру

Фото: постер фильма "Тобол"

Успех фильма «Тобол» вдохновил создателей на производство одноименной компьютерной игры. Сейчас инициаторы собирают команду, которая будет работать на базе «Тюменского технопарка». Об этом «Комсомолке» рассказал продюсер и автор идеи «Тобола» Олег Урушев.

– Я участвовал в приемке детских игровых проектов в Тюменском технопарке. С 1 сентября совместно мы создаем учебные классы в Тюменской области по производству компьютерной игры. То есть базовая команда создателей игры «Тобол», будет находиться в Тюмени. Мы в городе открываем и свой «Центр креативных компетенций «Тобол». Приглашаем всех желающих, кто знает программу Ureal Engine для производства компьютерные игры, – позвал Олег Урушев.

По его словам, успех регионального кинопроекта еще гремит: кинофильм получил 2-х «Золотых орлов» ,три недели страна просыпалась с «Тоболом» во время утренней передачи на Первом канале, и самая главная программа страны «Время» анонсировала «Тобол». Сериал был рассчитан на аудиторию кому за 30 лет, в восьмисерийном киноромане лучше раскрыты эпоха , время, любовные линии. А в фильме больше экшна, мальчишеской любви, приключений, киношники ждали аудиторию от 15 до 30 лет.

– Как-то я подписывал книжку в Омске: ко мне подошел мальчик, сказал: «Очень нравится нам с дедушкой фильм, вчера посмотрели. Спасибо вам огромное. Сегодня купил книжку». В Омске на фильм пришли кадеты Суворовского училища: «Мы хотим быть похожими на Ваньку Демарина». Это очень приятно слышать, – поделился воспоминаниями Олег Урушев.

«Тобол» продолжает прославлять Тюменскую область по всей стране и за ее пределами. Восьмисерийник прошел с большим успехом на центральном телевидении, вошел в десятку лучших сериалов Первого канала. Телезрители ждет второй показ киносериала на «Первом» канале в этом сезоне.

Сейчас «Тобол» стоит на одной из самых популярных интернет-площадок – немецко-язычной платформе Amazon Prime. Немецкие кинопрокатчики прозвали «Тобол» Russian Hollywod. Кинофильм продан в 15 стран мира – Австралия, Япония, Корея, Канада, Америка, Франция и переведен на пять языков, включая японский. Это международный успех, считает Олег Урушев.

Благодаря кинофильму «Тобол» одноименная книга стала самой продаваемой у Алексея Иванова 190 тысяч экземпляров., на втором месте «Географ глобус пропил» 80 тысяч экземпляров. Кинофильм «Тобол» выполнил не только историческую, но и туристическую миссию. Это стало актуально особенно сейчас, в пандемию, когда россияне предпочитают путешествовать по стране, – отметил продюсер.

Кстати, в Тобольске заработал с новым наполнением построенный нами мобильный музейный комплекс «Посад сибирских старожилов». Туда съезжаются туристы со всей страны, чтобы посмотреть на город, построенный для кинофильма, а еще на реальную площадь Софийского собора, где тоже проходили съемки. По данным одного из операторов мобильной связи, роуминг в Тобольске вырос в два раза. В Тобольск приезжают гости из Омска, Екатеринбурга, Перми, чтобы познакомиться с историей Сибири.

Прямые рейсы на Тобольск откроют его новые кинематографические и туристические возможности .

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