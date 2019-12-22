2019-12-22T15:20:10+03:00
Звезды

Фильм «Тобол» номинирован на премию «Золотой орел»

Исторический фильм претендует на пять номинаций
Алена Кульмухаметова
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Фильм «Тобол» номинирован на премию «Золотой орел». Фото с сайта film.ruФильм «Тобол» номинирован на премию «Золотой орел». Фото с сайта film.ru
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Национальная академия кинематографических искусств и наук России опубликовала список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2019 года.

В лидеры вышли фильм «Т-34», получивший 13 упоминаний, и картина «Одесса» Валерия Тодоровского по девяти номинациям.

Кинолента «Тобол», которая снималась в жанре истерн в Тобольске и Тобольском районе в 2017 году, претендует на победу в пяти номинациях: «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» и «Лучшие визуальные эффекты».

Фильм рассказывает об истории Сибири в петровские времена, о первом губернаторе Матвее Гагарине, о знаменитом архитекторе, картографе, талантливом сибиряке и настоящем патриоте родной земли Семене Ремезове.

Добавим, что торжественная церемония вручения премии состоится 24 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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