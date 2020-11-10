Сериал «Тобол» стал лидером эфира на Первом канале

5 марта 2017 года журналистов привезли в Тобольск на первый день съемок. Фото: кинокомпания «Solivs»

Кинопроект «Тобол» сегодня увидела вся Россия: восьмисерийный телесериал показали в эфире Первого канала за две минувшие недели. Одни ищут киноляпы, другие критикуют художественный вымысел в обход исторической достоверности, третьи радуются, что показали неизвестную ранее историю освоения Сибири. Расскажем о том, как создавался сериал «Тобол», что думают о работе актеры и какие рейтинги собрал кинопроект на Первом канале.

Первый день съемок

Помню, как пришла на презентацию проекта «Тобол» в отель «Ремезов». Именно там продюсер Олег Урушев узнал о Семёне Ремезове. История тоболяка и становления Сибири вдохновляла и интриговала: надо же, в XVII веке в глубине России жил русский самородок – картограф, архитектор, строитель, историк, художник, писатель и энциклопедист. На презентации я и сама слышала это впервые, поскольку жить в Тюмень переехала относительно недавно.

5 марта 2017 года журналистов пригласили в Тобольск на первый день съемок. Тогда на Красной площади развернулась одна из киноплощадок. Декорировали тут мало, в основном киношники маскировали под старину современную отделку кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы – в ней тоже проходили съемки. Потом мы зашли в костюмерную, многие примерили сшитые для актеров костюмы. Удивляли разнообразие и бутафория, которую было сложно отличить от натуральных продуктов, мяса, кольчуг, оружия. Даже пушки тут были, литые по чертежам самого Ремезова!

Заглянули в гримерку да перепугали бедную Машу Ремезову! Начинающая актриса Юлия Макарова тогда только прибыла в Тобольск, и сразу с корабля на бал – гримироваться! А тут мы – орава журналистов, желающих первыми пообщаться с восходящей звездой экрана. Помню, как румянцем залились щеки девицы с длинной русой косой, как она потупила голубые глаза, засмущавшись, и сбежала… Ну натурально – наша Маша, как по книжке!

Поразила киноплощадка в нижнем городе (Тобольск делится на нижний и верхний – советую смотреть или читать «Тобол», чтобы понять). Где был пустырь и на откосе обрыва начертаны чьи-то «здесь был Вася», теперь вырос деревянный городок с капитальными постройками из кругляка, искусственной речкой, по которой сплавляется облас, кругом сновали актеры в костюмах, а для съемок сыпали искусственный снег. Да-да, в Сибири у небесной канцелярии снега не выпросили. Вот со всеми договорились, а с погодой – нет. И в начале весны вместо ожидаемой сибирской снежной погоды вдруг наступила оттепель – яркое солнце озарило киноплощадку, люди снуют по слякоти, а зябнуть актерам приходилось по Станиславскому.

Современный Тобольск маскировали под старину специально для съемок Фото: Елена БЕЗГОДОВА

А потом режиссер «Тобола» Игорь Зайцев разбил киношную тарелку – этим традиционным жестом ознаменовалось начало киносъемок. Фильм снимали в исторических декорациях на родине истории – в Тобольске. Когда смотришь сериал, видно, что многое дорисовали «графикой». Еще занимательнее было увидеть те сцены, которые снимали при тебе.

В Сибирь – по своей воле

Двухтомный роман и сценарий для фильма написал Алексей Иванов, за основу взяв исторические события и личностей. Так, сибирский архитектор, летописец, картограф, историк Семён Ремезов некогда жил в Тобольске. Просветителя сыграл актер Дмитрий Назаров. А роль первого сибирского губернатора Матвея Гагарина исполнил актер Евгений Дятлов. Когда же состоялась мировая премьера фильма «Тобол», актеры на пресс-конференции признались, что съемки были для них изнуряющими.

– Это были тяжелые, изнуряющие съемки. Много летали, много отмораживали себе конечности, многое познали, – поделился впечатлениями Дмитрий Назаров, сыгравший в «Тоболе» Семена Ремезова. – Я по своему опыту знаю, что чем тяжелее съемки, тем выше результат. И наоборот, если все было сладко и гладко, ты провел весь съемочный период где-нибудь на сочинском пляже – ничего хорошего на выходе не будет.

Доля просмотра по стране составила 18 %.

То, что именно Назаров будет играть Ремезова, стало известно не сразу. Сначала на роль претендовал актер Сергей Гармаш. Сценарий «Тобола» писали, кстати, именно ориентируясь на этого артиста. И его же типаж явился читателю романа. Однако позже на роль Ремезова утвердили Дмитрия Назарова. Олег Урушев признался, что Назаров – его талисман.

– На роль Ремезова я согласился сразу, очень люблю исторический жанр. Фильм «Тобол» повествует о высоких победах, о таланте, о больших возможностях России преодолевать и совершать. Семен Ремезов – настоящий герой Сибири, его все очень любят, рассказывают легенды о нем, – сказал Назаров.

История нации

Толков о «Тоболе»-фильме ходило много. «Кому-то нравится книга, кому-то – фильм, а кому-то понравится сериал», – и сегодня повторяет продюсер телепроекта Олег Урушев.

– Заслуга кинопоказа в том, что мы сделали из региональной истории всероссийскую. О Тобольске, первой столице Сибирской губернии, узнали миллионы россиян. Сейчас фильм идет на интернет-платформах и ежемесячно собирает приличное количество просмотров. Кинофильм живет и на интернет-площадках Германии, Швейцарии, Японии и Франции. «Тобол» переведен на четыре языка – французский, немецкий, английский – и вот недавно переведен на японский язык, – заявляет Урушев.

Интерес к Сибирской губернии подтверждают и артисты. Так, Дмитрий Дюжев, сыгравший Петра I, рассказал, что получил множество писем от жителей Тюменской области и гостей Тобольска, которые уже побывали на местах съемок.

– Я не мог себе представить, что жители Тобольска, Тюменской области так сильно заинтересуются историей. Я получил столько вопросов, отзывов, писем от местных жителей и гостей города, которые рассказывали, что бывали в местах, где проходили съемки. Люди тянутся к самопознанию, задаются вопросами «Кто мы? Откуда? На что мы способны», – сказал актер.

«Тобол» рассказал россиянам о шведах, содержащихся в плену, и историю старообрядцев (раскольников), которых тоже ссылали в Сибирь, и о том, как противостояли джунгарам в походе за золотом, и о славном генерал-майоре Иване Бухгольце (актер Александр Лазарев), возглавившем русскую экспедицию на Яркенд, а на обратном пути основавшем Омск. В сериале показали историю остяков и их крещения, о тобольских бухарцах и Ходжа Касыме, роль которого исполнил актер Камиль Ларин.

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«Тобол» – теперь на Первом

А еще в сериале зрители увидели местных актеров. Так, актер Тюменского драматического театра Сергей Осинцев сыграл роль обер-коменданта Тобольска Карпа Бибикова. Телеверсия его удивила по-своему.

– Сегодня узнал, что в «Тоболе» есть цензура. Удивился, что на съемках в бане было больше прекрасной обнаженной женской натуры, а в кадре – мало. Оказалось, что в интернете более полные версии фильма. Так что, посмотрев все серии на Первом, потом обязательно пересмотрите их в интернете, – посоветовал Осинцев. – Не знаю, насколько удалось передать суть и характер моего персонажа, но я рад, что Карп Изотович оказался не проходным участником рассказанных событий. Конечно, как и образ Бибикова, так и в целом история является частично художественным вымыслом и предположениями авторов фильма, но художник имеет право видеть действительность по-своему.

Сериал «Тобол» на первой же неделе показа по Первому каналу стал лидером эфира, заявляет Олег Урушев.

– Доля просмотра по стране составила 18 процентов – это высокий показатель. В Тобольске доля составляет 36 процентов, интерес там выше, – отметил Олег Урушев. – «Тобол» гремит. Все узнали о Тобольске, о том, что там сохранен и отреставрирован уникальный комплекс, построенный в XVII веке. Если вы приедете в Тобольск, то сможете все посмотреть, пощупать стены, которые были построены благодаря Ремезову, увидите места, где ходил губернатор Гагарин и пленные шведы.

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