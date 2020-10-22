Эксклюзив «КП»: продюсер «Тобола» Олег Урушев рассказал, сколько Первый заплатил за фильм и киносериал

С 26 октября, ежедневно по будням в 21:30, на Первом канале покажут историю об одной из первых сибирских губерний и его жителях. Фото предоставлено Kp.ru

Первый канал уже неделю рекламирует многосерийную версию исторической эпопеи «Тобол». С 26 октября по будням в 21.30 зрители будут смотреть историю об одной из первых сибирских губерний и ее жителях. Одноименный полнометражный фильм вышел на большие экраны страны в феврале 2018 года. Как создавались нашумевший роман и фильм, каких новых героев и сюжетные линии увидим в телеверсии и сколько заплатил Первый канал за фильм и сериал «Тобол», в эксклюзивном интервью журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказал продюсер проекта Олег Урушев.

Киношную тарелку "Тобола" разбили 5 марта 2017 года. Фото: solivs.ru

– Давайте сначала. Для меня «Тобол» начался с презентации проекта в отеле «Ремезов», где вы дарили первый том книги «Тобол» Алексея Иванова, еще не было с ним разногласий по сценарию. А потом 5 марта 2017 года, в первый день съемок, журналистов пригласили на место съемок в Тобольск, где на киноплощадке режиссер Игорь Зайцев торжественно разбил киношную тарелку. Осколок до сих пор храню.

– До киносъемок была проделана огромная работа! Я вспоминаю конец 2013 года, когда я приехал в Тюмень, где работал на проекте сочинской Олимпиады и Паралимпиады. Наша команда отвечала за производство национального сигнала. И я прилетел на переговоры о возможном участии тюменской ПТС в Сочи. Поселился в гостинице «Ремезов». Утром увидел маленькую брошюрку о Ремезове, прочитал. И удивился, что, прожив почти 30 лет в Югре, рядышком, я не знал, кто такой Семён Ульянович Ремезов.

Многие сюжетные линии романа "Тобол" не вошли в фильм, но их покажут в сериале. Например, линия Филофея и крещение остяков. Фото: tobol-film.ru

На встрече в правительстве Тюменской области мне один из заместителей губернатора прочитал целую лекцию о том, какой великий человек Ремезов. Я еще больше заинтересовался, и так родилась идея проекта. Я заказал сценарий одному из тюменских писателей, но он через девять месяцев так ничего и не родил. И тогда, приехав к родителям в Пермь, встретился с Алексеем Ивановым, за «рюмкой» чая мы договорились, и Алексей взялся за проект. Я заказал ему сценарий киносериала, восемь серий, и киноверсию до 120 минут. Договорились, что если он будет на основе сценария писать роман, то на него авторские права остаются у Иванова, а на сериал и кинофильм – авторские права мои. Мы ударили по рукам. Стоял декабрь 2014 года, на дворе евро подскочил до 90 рублей. Сейчас уже мы привыкли, а тогда это был мощнейший кризис. Тем не менее мы решили, что будем писать сценарий...

В фильме снимаются звездные артисты. Фото: tobol-film.ru

Первый вариант сценария я показал Первому каналу. Дирекция кинопоказа резюмировала: «Замечательный план романа, ждем сценарий сериала!». Я благодарен Константину Эрнсту и Сергею Тименкову, что они поверили в проект. Нам уже было легче презентовать проект правительству Тюменской области.

В сентябре 2015 года в Тобольске состоялась историческая встреча. Я и Алексей представили проект «Тобол» Владимиру Якушеву, тогда губернатору Тюменской области (ныне министр строительства и ЖКХ). Якушев, как бывший банкир, услышал наши аргументы. На реконструкцию Тобольска потрачены миллиарды, но туристов не так много... Наш культурологический проект – роман, кинофильм, сериал – могут повысить эффективность вложенных средств. Красоту Тобольска должны увидеть миллионы людей. И после паузы правительство Тюменской области нас поддержало. Потом подключились компания «СИБУР» и «Газпром нефть». Весь проект обошелся нам в 490 000 000 рублей. Если сравнивать, то «Т-34» – 700 млн. рублей, «Союз спасения» – 800 млн рублей, «Викинг» сняли за 1,2 млрд рублей.

Для съемок сериала "Тобол" построили капитальные сооружения. Фото: tobol-film.ru

Вот так всё начиналось – до начала съемок было два года, до мировой премьеры в Тюмени – четыре года. Самые большие продажи билетов были в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени. В Тобольске было продано 17 000 билетов, в Сургуте – 14 000, во всей большой Тюменской области было продано более 100 000 билетов. А в целом за всё время фильм посмотрели более 1 000 000 человек, что для исторического фильма очень хорошо.

Мы ожидали большего в прокате, но попали под молот мультфильма «Как приручить дракона – 3» – это голливудская франшиза. Прокатчики не учли, что выросло целое поколение молодежи на нем и что это уже не детский мультфильм, а семейный. «Драконы» собрали 1,6 млрд рублей, а мы – 150 млн рублей. Нам не хватило рекламы. 90% зрителей, пришедших в кинотеатр, не знали, что такое «Тобол»! У «Т-34», наоборот, 90% зрителей знали, что такое «Т-34». Но и то они испугались и сдвинули мировую премьеру.

"Тобол" - это культурологический проект, который рассказывает о становлении Сибири в эпоху Петра Первого. Фото: tobol-film.ru

Заслуга кинопоказа в том, что мы сделали из региональной истории всероссийскую. О Тобольске, первой столице Сибирской губернии, узнали миллионы россиян. Сейчас фильм идет на интернет-платформах и ежемесячно собирает приличное количество просмотров. Кинофильм живет и на интернет-площадках Германии, Швейцарии, Японии и Франции. «Тобол» переведен на четыре языка – французский, немецкий, английский – и вот недавно переведен на японский язык.

– Почему «Тоболом» заинтересовался японский зритель?

– Заинтересовался прокатчик. Японцы любят такое, «Т-34» им нравится. В «Тоболе» тоже есть свои «самураи». В Германии очень популярен наш фильм. В 2019 году «Тобол» представлял Россию на «Днях российского кино» в Лондоне, Париже, Праге. Наш фильм признали профессионалы, он вошел в десятку лучших фильмов страны, отобранных киноакадемией для премии «Золотой орел». «Тобол» вошел в четыре номинации и получил два «Золотых орла».

На киноплощадке даже речка была, по которой плавали на лодках. Фото: tobol-film.ru

«Тобол» кому-то нравится, кому-то нет. И это нормально. Делая кинофильм, мы ориентировались на молодую аудиторию – 16 – 35 лет. Это основная аудитория, которая ходит в кинотеатры. Он выходил в канун 23 февраля, это тоже символично – наш фильм об истории. Когда была премьера в Омске, кадеты, которые посмотрели фильм, сказали, что все хотят быть как Ванька Демарин. Это патриотический фильм о судьбе молодого воина, который может быть примером для нашего молодого поколения. А киносериал – это историческая драма, она рассчитана на более старшую аудиторию – 25 – 60 лет.

Все видят, как мощно сейчас идет рекламная кампания на главном канале страны! 21.30 – самое дорогое и самое рейтинговое время. Здесь в год бывает не более 20 премьер. И не все сериалы такого кинокачества, с таким количеством звезд, как «Тобол». Многие наши актеры три года назад еще были малоизвестны, а сегодня стали уже звездами. Ян Гэ, когда снималась у нас, была просто актриса театра. Попав в финал программы «Голос», засияла звездой. Паша Табаков за это время тоже прибавил в известности. Илья Маланин за это время снялся еще в фильме «На районе», тоже молодая звезда.

Ян Гэ стала более популярна в медиапространстве, после участия в шоу "Голос". Фото: tobol-film.ru

Дмитрий Назаров, сыгравший Семена Ульяновича Ремезова, – актер, который является моим талисманом. Я всегда приглашаю его в свои проекты. Он приносит успех. Ольга Васильева гениально сыграла жену Ремезова. Она и по жизни жена Дмитрия Юрьевича. Сцена, когда Ремезов уходит с народным обозом, она передает крестильный огарочек, который должен согреть душу погибшего Петьки, – это мощнейшая сцена, которая есть в нашем фильме. Плачут все…

Камиль Ларин снялся в роли ходжи Касыма. Фото: tobol-film.ru

Камиль Ларин гениально сыграл ходжи Касыма, очень драматическая и неожиданная для актера роль, он ведь считается комедийным артистом. Андрей Бурковский, Филипп Рейнхардт сыграли пленных шведов. Вольфганг Черни в роли реального исторического шведского офицера Табберта – в фильме его нет, он только в сериале. Сейчас в «Ледниковом периоде» танцует. Звезда! Сергей Степанченко, Евгений Дятлов, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Иван Колесников, Екатерина Гусева – давно признанные звезды.

Раскрылись в фильме и тюменские актеры: Сергей Осинцев, Константин Антипин, Александр Тихоново, Евгений Пономарёв, Игорь Кудрявцев, Кристина Тихонова, Александр Ганичев, Антон Бартоль, Александр Панов, Денис Рекало – звезды нашего сериала! Тобольская массовка – это звезда на звезде! Поклон им... Без них не было бы достоверности и историчности киносериала.

В сериале задействованы тюменские артисты. Фото: tobol-film.ru

У нас не было плохих актеров. Все хорошо прожили свои роли. Тобольск часто вспоминают и рассказывают о нем в соцсетях и СМИ. Сегодня идут «Ремезовские чтения» в музее Словцова в Тюмени, Дмитрий Назаров записал свое ремезовское видеообращение для этого мероприятия.

История становится общенациональной, когда о ней знают миллионы людей. Наше кино делает историю Сибири национальной. Уже две недели идет реклама Тобольска на Первом канале. О сериале будут рассказывать в программе «Доброе утро», «Вечернем Урганте», в программе «Время». Будет две недели встреч на Первом канале с актерами, которые снялись в фильме «Тобол». Надеюсь, это принесет большую известность Тобольску, а историю зарождения Сибири узнают миллионы зрителей.

Первый канал купил мировые права на два показа за очень приличные деньги. На них мы досняли сериал. Это семь часов эфира, в восьми сериях по 52 минуты. Доделали компьютерную графику на новые сцены, доозвучили, дописали музыку. Мы сдали киносериал еще в декабре 2019 года, а даты первого и второго показа определяет уже канал.

– Знаю, что в фильме многие сюжетные линии, как и персонажи, которые есть в книге, были упущены. Что мы увидим в сериале?

– В полнометражке нет линии Касыма, нам пришлось ее вырезать. Камиль Ларин даже на нас обиделся, в киноверсии он только в начале фильма мелькнул две секунды. Не было линии Табберта и Айкони. Увидите любовную линию Епифании и Семена Ремезова. В Тобольск тогда ссылали раскольников. В Сибири была самая большая гарь – самосожжение староверов, ей посвящено полсерии. Сюжетная линия Филофея и крещения остяков расширена в сериале.

В сериале покажут одну из самых драматичных сцен в романе "Тобол" - гарь раскольников в Сибири. В фильм этот эпизод не вошел. Фото: tobol-film.ru

Но все равно всё, что написал Алексей Иванов, не вошло и в восемь серий. Роман на 1 600 страниц, сценарий кинофильма – 120 страниц, восемь серий – 480 страниц. И 16 серий не хватило бы... Контракт с Первым каналом заключен на восемь серий. Я пытался перезаключить на 12 серий, но Первый канал не пошел на изменение контракта.

Мы пригласили в производство проекта лучшие силы. Над фильмом работал режиссер постпродакшн Петр Зеленов, у которого за плечами «Движение вверх», «Легенда 17». Режиссер монтажа Маша Сергеенкова – лауреат четырех «Золотых орлов». Художник Владимир Никифоров сделал замечательные костюмы и стал лауреатом «Золотого орла», до этого никак не мог получить эту награду. Он был номинантом с картиной Карена Шахназарова «Анна Каренина», но не стал лауреатом, а с «Тоболом» стал. Звукорежиссер Павел Дореули не получил «Орла» только потому, что получил годом ранее – за «Викинг» дали.

Режиссер Игорь Зайцев и оператор Юрий Коробейников на съемках в Тобольске. Фото: tobol-film.ru

Много тюменцев было задействовано в проекте. Тобольские зодчие во главе с Робертом Хабибулиным отстроили нам все декорации. Тогдашний мэр Владимир Мазур выделил нам уникальное место для декорации, которая тоже чуть не получила «Золотого орла». Спасибо всем работникам музея и Светлане Сидоровой (директор Тюменского музейно-просветительского объединения. – Ред.). Спасибо заместителю председателя Тюменской думы Галине Резяповой. Без Николая Руссу (генеральный директор «Мостострой-11») наши лодки не летали бы и воды в каналах не было бы! Спасибо митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию. Спасибо Сергею Дубинскому, Насте Романовой, Игорю и Рустему Самкаевым, Андрею Душину. Всем спасибо!

Роман, фильм и сериал – это разные произведения. И все интересны по-своему. Я всех приглашаю к экранам телевизоров с 26 октября по 5 ноября. Киносериал будет и на сайте Первого канала.

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