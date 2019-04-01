Продюсер «Тобола» отреагировал на выпады писателя Алексея Иванова

Фильм «Тобол» успешно прошел в кинотеатрах по всей стране. Однако его прокатный период сопровождался аккомпанементом недовольных комментариев автора первоначального сценария Алексея Иванова, который решил обнародовать свой конфликт с творческой группой фильма. На эту тему он дал несколько интервью, но реакции от создателей «Тобола» не последовало. Они комментировали работу над фильмом, но не касались личности Иванова. Недавно молчание все же прервал генеральный продюсер Олег Урушев. Он рассказал «Комсомольской правде – Тюмень» об изначальных договоренностях с Алексеем Ивановым, о трудностях работы и других нюансах «киношной» жизни.

Олег Урушев рассказал о нюансах «киношной» жизни. Фото кинокомпании «Solivs»

- Олег Александрович, расскажите, с чего все-таки начался конфликт?

- Несмотря на наши разногласия, всегда советовал прочитать его книги. Но, прочитав последнее его интервью, не могу промолчать. Прежде всего, Алексей не выполнил свои обязательства по подготовке сценария для киноленты. При этом писатель не смог сократить свой сценарий до требований, заявленных в контракте – два часа для полнометражного кино и 52 минуты для серии. В его варианте серия шла по 90 минут, а фильм – более трех часов. Кроме того, бросив работу над сценарием, он начал критиковать фильм еще до того, как тот вышел на экран. Хотя книг «Тобол» не было бы, если бы мы не заказали ему сценарий, который послужил основой его романа-пеплума. Алексей, придя в кинотеатр, ожидал увидеть «Игру престолов», но тогда ему лучше было бы договариваться с HBO. Тем более, что он ежегодно бывает в Лондоне на книжной ярмарке, только я не слышал, чтобы HBO заинтересовался его творчеством.

К премьере фильма книга «Тобол» вышла в специальной обложке. Фото Олега Урушева

- Кстати, вы ведь подписали акт выполненных работ по сценарию, о котором он упоминал в интервью?

- Да, это действительно так. Мы подписали все акты, но устно договорились, что за режиссером остается право на два цикла правок. За новые сцены мы даже пошли на дополнительную плату. Но все тщетно – устные договоренности с Ивановым не работают.

- А что было не так со сценарием, раз потребовалось его править?

- Когда я договаривался с «Первым каналом», а было это еще в 2016 году, я показывал сценарий Алексея. И там редакторы его не приняли – сказали, что история хорошая, но сценария нет, а то, что есть, скорее похоже на план романа, чем на сценарий. «Сырым» его окрестили и режиссеры, с которыми мы вели переговоры – Андрей Кравчук, Андрей Прошкин и другие. Мы были готовы дорабатывать и переделывать, но не был готов Иванов. Сейчас после «Пищеблока» Алексей пришел к пониманию, что лучше писать романы и продавать права на экранизацию, так и денег больше... Правильное решение. Алексей сегодня и самый дорогой документалист в стране. За 80 миллионов будет снимать шесть документальных фильмов к юбилею Екатеринбурга. До этого рекорд в стране был у него же - два миллиона долларов за четыре фильма «Хребет России». Отмечу, что средняя цена документального фильма на федеральном канале - пять миллионов. Посмотрим, что же можно снять в Екатеринбурге за 80 миллионов. Теперь понятна любовь к столице Урала и нелюбовь к Перми.

Любовь Маши Ремезовой к Ивану Демарину целомудрена и невинна. Фото кинокомпании «Solivs»

- Иванов говорит о характерах героев в фильме, что Иван Демарин и Петька Ремезов одинаковы, как и Маша Ремезова с Бригиттой Цимс.

- Если обычно критикам нечего сказать, то всегда говорят о глубине образов и характерах. Да, Петька Ремезов подражает главному герою фильма Ивану Демарину, который для него стал воплощением всего самого лучшего. Что касается женских образов, то мне странно, что он не увидел разницы между целомудренной любовью Маши и Ивана и зрелой любовью Бригитты и Йохана. К слову, об образах. Я со сценарием Алексея пришел сначала к Сергею Гармашу, чтобы предложить ему роль Семена Ремезова. Тот отказался, сказал: «Тут нечего играть. Злой старик. И ради этого я полгода буду в бороде ходить? Нет, спасибо». Кроме того, я убежден, что нам удалось создать собирательный образ русской семьи, которого давно уже не было в кино. Хотя жанр истерн и не предполагает особой глубины характеров. Этот образ еще глубже и полнее раскроется в сериале, который у нас и заявлен как историческая драма. «Первый канал», у которого мировые права как на фильм, так и на сериал, покажет последний, скорее всего, осенью. Сейчас мы делаем монтаж и уже в июле отдадим готовый сериал. Кстати, еще одно недостоверное заявление Иванова касалось нашего сотрудничества с «Первым». У нас все в порядке, достаточно зайти на сайт телеканала – и вы увидите, что там вовсю идет реклама «Тобола», а фильм транслируется в онлайн-кинотеатре kino1tv.ru. там же выложены эксклюзивные интервью с актерами, фильм о создании «Тобола» и многое другое.

Князь Гагарин - неоднозначная фигура в истории. Фото кинокомпании «Solivs»

- А что с историческими фактами? Критики утверждают, что в фильме «Тобол» много неправдоподобных моментов. В том числе и Алексей Иванов говорил, что в то время балов быть не могло.

- Он начал критиковать фильм за его неисторичность. Но вся история с пайцзой и интрига Гагарин-Йохан - художественный вымысел автора. Исторический факт - это поход Бухгольца. И роман, и кино - это не учебники по истории, а художественные произведения. Кстати, я у него заказывал сценарий не о Ремезове, а об эпохе, о Сибири. Просил ввести одним из героев Меншикова... Не мог комендант Москвы князь Гагарин без дворцовых интриг оказаться в почетной ссылке в Тобольске. У Алексея же неправильное представление об экономике кинопроизводства. Где-то он написал – «я сделал очень экономичный сценарий для продюсера - действие все в лесу». Да вот только дворец находится в 40 минутах езды от Мосфильма, а до леса всей группе надо лететь на самолете... Как не ему, снявшему один из самых дорогих на сегодня документальных фильмов «Хребет России», не знать, что экспедиции - всегда дорого. Да и зритель в кинотеатре, я уверен, два часа в лесу не захочет находиться. И почему он считает, что до соответствующего указа Петра I дворяне не собирались на балах? Я хорошо изучил ту эпоху, поскольку мы еще с Даниилом Граниным обсуждали сценарий об Александре Меншикове. Позже, в 2009 году, его написали Павел Чухрай, Александр Миндадзе и Римма Ефремова под названием «Голова на плахе». Я сам два года плотно работал в доме-музее Меншикова - «Музее культуры России начала 18 века». И точно знаю, что ассамблеи проводились Меншиковым с 1710 года, а после указа Петра I 1718 года (мы, кстати, этот указ опубликовали в нашей книге «Тобол. В исторических фактах и кино») их обязаны были проводить все дворяне. И я изначально ставил задачу Алексею Иванову, что герои не должны быть такими однобокими, как у Алексея Толстого, который изобразил Меншикова вором и пьяницей. Меншиков с Петром был в первых рядах при взятии Нарвы в битвах под Лесной и Полтаве. Он, рискуя своей жизнью, заработал Генеральское звание, а никто этого и не знает. Так и князь Гагарин много полезного сделал для страны и Сибири. Не все в истории так однозначно.

- Вернемся к фильму. Оправдал он ваши ожидания?

- Безусловно, я как продюсер надеялся на большее, хотя исторический жанр не тот формат, который позволяет сделать значительные кассовые сборы. В Фонде кино мы сразу заявили, что сборы составят не более 150 миллионов рублей, именно поэтому и просили господдержку. Подкосили прокат и пираты, которые чуть ли не на второй день после кинопремьеры выложили в сеть фильм, а также вышедшая в тот же уикенд третья часть «Приручить дракона». Но 90% зрителей «Тобол» понравился и многие даже сходили в кино еще раз. Люди, кто до этого роман не читал, пошли и купили книгу. Некоторые дочитать не смогли – говорят, что скучно в отличие от фильма. Даже мои пермские однокурсники-филологи не все смогли дочитать... В общем, кому-то понравился фильм, а кому-то – книга. И это нормально, ведь это два разных произведения. А вообще кто бы до «Тобола» знал, что это за город Тобольск и что в нем такого особенного? А теперь потенциал региона известен по всей стране и даже за границей, ведь кино – часть туризма во всем мире. К тому же, если кто-то из критиков не понял темпоритма и стиля монтажа в фильме – очень плохо. Потому что таковы современные тенденции в кинематографе. Молодежь осталась довольна и даже забывала о попкорне. Впрочем, фильм поняли и люди старшего поколения – мне говорили, что сцена с огарком свечи пробивала слезу даже у мужчин. Что касается актеров, то мы их обязательно будем выдвигать на «Золотого орла», они отлично сыграли своих персонажей.

- В заключение отвлечемся от «Тобола». Планируете что-то еще снимать в будущем?

- Конечно. Поскольку я специализируюсь на историческом кино, я начал работу над новой лентой в жанре исторической драмы. Она посвящена последним пяти годам правления Романовых и переломной ситуации в стране, которая из самой богатой превратилась в самую бедную. Сценарий для 12 серий уже написал тюменский писатель Сергей Козлов. Но мы также хотим издать роман, снять полный метр и сериал. Задача стоит именно в такой последовательности.