Тюменцы первыми в России увидели грандиозный исторический фильм «Тобол»

День X, наконец, состоялся: в Тюмени и Тобольске прошли предпремьерные показы картины «Тобол», которая успела наделать много шума ещё задолго до выхода на экраны. Мировая премьера картины прошла 16 февраля в ДК «Нефтяник», кинотеатральная премьера – 17 февраля в кинотеатре «Киномакс». Тюменцы пришли на показ фильма целыми семьями: каждому хотелось одним из первых увидеть результат двухлетней работы над исторической лентой.

- Вчера была мировая премьера в ДК «Нефтяник», сегодня – премьера в кино, - отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев. – Фильм тронул за душу всех, улыбки, печали, слёзы – всё было! Хочу в первую очередь поблагодарить продюсера Олега Урушева, которому когда-то пришла идея создать этот фильм. Он пришёл к нашему тогда ещё губернатору Владимиру Якушеву и предложил сделать гениальную картину об истории Сибири, о Тобольске.

Главный герой Иван ДемаринФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам Андрея Пантелеева, «Тобол» - это большой красивый фильм, который собрал звёзд отечественного кино, профессиональных каскадёров и многих других. Отдельная благодарность от директора департамента – монтажёрам, которые смогли безукоризненно смонтировать ленту.

- Я очень хочу, чтобы Тюменская область вошла в историю, и чтобы «Тобол» стал не последней картиной с участием этой прекрасной команды. Олег Александрович, от вас – идеи, от нас – поддержка, в добрый путь! – обратился Андрей Пантелеев к Олегу Урушеву. – Низкий поклон актёрам за создание тех образов, которые мы с вами увидели.

Костюмы из "Тобола"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Как отметил сам автор идеи Олег Урушев, съёмочная команда очень волновалась перед премьерой картины. Однако после того, как лента завершилась, зал встал и десять минут не хотел отпускать всю съёмочную команду. После этого от сердца отлегло – значит, фильм понравился публике

- Мы надеемся, что картина понравится и вам, зрителям! Обязательно приглашайте родных и друзей посмотреть «Тобол»! – говорит Олег Александрович. – Давайте сделаем Тюмень кинематографической столицей России, но для этого нужно, чтобы область поставила рекорд по посещаемости «Тобола». Если мы сделаем самую высокую посещаемость в Тюмени – все мои коллеги-продюсеры свои премьеры повезут к вам.

Семён Ульянович РемезовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вместе с Олегом Урушевым на премьеру картины прилетела вся киношная семья Ремезовых. В частности, Дмитрий Назаров, сыгравший Семёна Ремезова, Ольга Васильева, сыгравшая мать Петьки Ремезова, Павел Табаков, сыгравший Петьку, и дебютантка Юлия Макарова, сыгравшая главную женскую роль – роль Маши.

- Я надеюсь, что вы все в предвкушении фильма, - обратился к собравшимся Дмитрий Назаров. – Для нас, театральных артистов, довольно странно выходить перед фильмом. Обычно в театре мы выходим на поклон после премьеры, а здесь труд совершён давно. Давно прошли все мучения, радости, горести, и мы успели немножко «остыть». По идее мы должны выйти к вам после просмотра и понять, полетят ли в нас помидоры и тухлые яйца или не полетят. Но мы очень надеемся, что всё это делали не зря, и что у вас, после окончания ленты, будут положительные эмоции.

Князь Матвей Гагарин и Петька РемезовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вечером 17 февраля премьера картины прошла и в Тобольске, а на 19 февраля намечен показ в самом большом кинотеатре страны – в московском «Октябре». В широкий прокат грандиозная картина «Тобол» выйдет 21 февраля.

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