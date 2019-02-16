Тюмень стала площадкой для мировой премьеры «Тобола»

В Тюмени сегодня, 16 февраля, проходит мировая премьера историко-приключенческой киноленты «Тобол», срежиссированной Игорем Зайцевым. В областную столицу по этому случаю приехали актеры Павел Табаков, Ольга Васильева, Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов и творческая группа в лице генерального продюсера Олега Урушева, режиссера монтажа Петра Зеленова, исполнительного продюсера Ларисы Коркишко. О том, чего они ждут от фильма и что им запомнилось и полюбилось в Сибири, они рассказали журналистам на пресс-конференции в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

- Волнуюсь, наверное, больше всех я, потому что никто из актеров ничего не видел. Но я спокоен за фильм. Такого масштаба киноленту я делал впервые. И я впервые увидел такие потрясающие декорации. То, что снял Игорь Зайцев, тот полезный материал, который он дал, – за него огромное спасибо, было с чем работать, - прокомментировал Петр Зеленов, который занимался постпродакшном «Тобола».

Для актеров сегодняшний показ, действительно, будет первым. Фильма они не видели, потому пребывают в волнении, но и надеются, что тот «каторжный» труд, который они вложили в производство, даст высокий результат.

- Я по своему опыту знаю, что, чем тяжелее съемки, тем выше результат. И наоборот, если все было сладко и гладко, ты провел весь съемочный период где-нибудь на сочинском пляже, то ничего хорошего на выходе не будет. А это были тяжелые, изнуряющие съемки. Много летали, много отмораживали себе конечности, многое познали, - прокомментировал Дмитрий Назаров, сыгравший в «Тоболе» Семена Ремезова.

Павел Табаков, которому досталась роль Петьки Ремезова, отметил, что благодарен проекту за то, что ему удалось поработать с большими актерами, мастерами своего дела.

- Для меня это, в первую очередь, опыт самых масштабных съемок. Мне волнительно, я надеюсь, что я никого не подвел и никому за время съемок не насолил, - подчеркнул он.

Актеры признались, что очень волнуются, но надеются, что фильм понравится всемФото: Лидия Шумкова

В ожидании премьеры пребывает и Евгений Дятлов, воплотивший на экране образ князя Матвея Гагарина. По его словам, он с замиранием сердца ждет премьеру.

- Спасибо городу Тобольску. Это очень аккуратный, ухоженный, собранный город с удивительной историей, которая, конечно, аккумулирована вокруг кремля. Съемки были непростые, забирали время, - отозвался он о съемках и знакомстве с Тобольском.

А Ольга Васильева, сыгравшая роль жены Семена Ремезова Ефимии Митрофановны, поблагодарила сибиряков за полученную от них любовь и поддержку.

- Хотелось бы в очередной раз поклониться этой земле и фантастическим людям, которые ее населяют. Это добрейшая, широкая душа. То, как нас хотели, принимали, любили и любят - большое вам спасибо, - высказалась она.

Фильм покажут в «Нефтянике» и, как отметил генеральный продюсер Олег Урушев, потребовалось три часа, чтобы провести настройку перед премьерой. К слову, в «Нефтянике» еще ни разу не показывали кино. Вместе с Петром Зеленовым они прогнали «Тобол», чтобы оценить условия зала, и остались довольны.

- В России процентов 20 кинотеатров, а то и меньше, которые соответствуют эталонному залу Мосфильма. В Тюмени «Нефтяник» приблизился к нему. Надеюсь, мы откроем его для наших коллег и вслед за «Тоболом» там пройдут премьеры и других замечательных фильмов, а Тюмень к своим эпитетам «нефтяная, газовая, картофельная, энергетическая» прибавит еще и «кинематографическая», - пояснил Олег Урушев.

Напомним, фильм о Тобольске 18 века снят по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. В нем сочетаются как исторические персонажи и события, так и вымышленные герои. Создатели фильма обещают, что в нем будет и историзм, и экшн, и любовь.