Актёры «Тобола» рассказали Ивану Урганту о «каторжных» съёмках в Тобольске

В преддверии выхода исторической ленты «Тобол» актёры Дмитрий Назаров, Александр Лазарев-младший и Павел Табаков стали приглашёнными гостями пятничного выпуска шоу «Вечерний Ургант». Звёзды российского кино рассказали Ивану Урганту о съёмочном процессе в Тобольске, о своих персонажах и пригласили зрителей на премьеру картины, которая состоится 21 февраля.

Тобол - Трейлер (2019).

ТЯЖЁЛЫЕ СЪЁМКИ

– Я ехал в Тобольск в плохом настроении, - признаётся Дмитрий Назаров, сыгравший картографа Семёна Ремезова. – Все три часа от Тюмени до Тобольска ругался, что всё не так, что сценарий изменили и всё такое прочее. Вдруг я замолчал, когда увидел парящий в небе белый Кремль. Эта красота – одно из чудес света, которая нигде не учтена. Дальше я просто молчал, ни с кем не ругался. Мы просто тяжело и каторжно снимались. Мой персонаж – реальный. Картограф, левша, этот человек первый составил карту Сибири. В Тобольске ему стоит памятник, все горожане им гордятся.

Между тем, по признанию актёра, съёмки в «Тоболе» давались тяжело.

- Играешь в Москве спектакль, мчишься в Шереметьево, прилетаешь в Тюмень, едешь три часа до Тобольска, снимаешься в нескольких сценах. Тот же путь проделываешь обратно, - рассказывает Дмитрий, отмечая, что даже не может подсчитать, сколько раз он мотался туда-обратно.

Тот же путь проделывали и Александр Лазарев-младший и Павел Табаков. Первый, как и Назаров, играет реального персонажа – Ивана Бухгольца, которого Пётр I отправил на поиски золота в Сибирь. Второй сыграл сына Семёна Ремезова, героя Дмитрия Назарова.

- Из экспедиции он решил не возвращаться в Петербург, где его ждали неприятности, а остался в Омске, он – основатель города, - рассказал Александр Лазарев. – Правда, первоначально мне предлагали сыграть Петра I, первое предложение было три года назад. Позвонили, прислали три сцены, я с радостью согласился, но потом все пропали на полтора года. И уже перед началом съёмок «Тобола» мне позвонили и предложили сыграть роль Ивана Бухгольца.

ЖУТКИЙ ХОЛОД

Рассказали актёры и о том, как мёрзли в Тобольске. По признанию Дмитрия Назарова, уже через час после начала съёмок ноги дубели, а пальцы просто невозможно было почувствовать.

- Я не понимаю, какой теплообмен был у наших предков, - рассказывает исполнитель роли Ремезова. – У нас на ногах были точно такие же, но обморожение происходит моментально! В Тобольске было очень холодно: мы всё время в снегу, и я не понимаю, почему наши предки не мёрзли в такой же обуви.

К середине дня всё это дело таяло и превращалось в ледово-грязную жижу, а к вечеру снова всё застывало. После съёмок реквизиторам пришлось даже полтора месяц приводить в порядок костюмы.

Напомним, мировая премьера картины «Тобол» состоится в тюменском ДК «Нефтяник» 16 февраля, в Тобольске – 17 февраля. В рамках премьеры состоится встреча с актёрами, которые исполнили главные роли, и выставка костюмов, специально сшитых для киноленты по лекалам начала XVIII века. Будет ли продолжение эпопеи – зависит от того, сколько зрителей посмотрит первую часть. Так что приходите!

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