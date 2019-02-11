2019-02-11T10:59:53+03:00
Звезды

Актёры «Тобола» рассказали Ивану Урганту о «каторжных» съёмках в Тобольске

В российский прокат картина выходит 21 февраля
Алексей КОСЕНЧУК
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В преддверии выхода исторической ленты «Тобол» актёры Дмитрий Назаров, Александр Лазарев-младший и Павел Табаков стали приглашёнными гостями пятничного выпуска шоу «Вечерний Ургант». Звёзды российского кино рассказали Ивану Урганту о съёмочном процессе в Тобольске, о своих персонажах и пригласили зрителей на премьеру картины, которая состоится 21 февраля.

Тобол - Трейлер (2019).

ТЯЖЁЛЫЕ СЪЁМКИ

– Я ехал в Тобольск в плохом настроении, - признаётся Дмитрий Назаров, сыгравший картографа Семёна Ремезова. – Все три часа от Тюмени до Тобольска ругался, что всё не так, что сценарий изменили и всё такое прочее. Вдруг я замолчал, когда увидел парящий в небе белый Кремль. Эта красота – одно из чудес света, которая нигде не учтена. Дальше я просто молчал, ни с кем не ругался. Мы просто тяжело и каторжно снимались. Мой персонаж – реальный. Картограф, левша, этот человек первый составил карту Сибири. В Тобольске ему стоит памятник, все горожане им гордятся.

Между тем, по признанию актёра, съёмки в «Тоболе» давались тяжело.

- Играешь в Москве спектакль, мчишься в Шереметьево, прилетаешь в Тюмень, едешь три часа до Тобольска, снимаешься в нескольких сценах. Тот же путь проделываешь обратно, - рассказывает Дмитрий, отмечая, что даже не может подсчитать, сколько раз он мотался туда-обратно.

Тот же путь проделывали и Александр Лазарев-младший и Павел Табаков. Первый, как и Назаров, играет реального персонажа – Ивана Бухгольца, которого Пётр I отправил на поиски золота в Сибирь. Второй сыграл сына Семёна Ремезова, героя Дмитрия Назарова.

- Из экспедиции он решил не возвращаться в Петербург, где его ждали неприятности, а остался в Омске, он – основатель города, - рассказал Александр Лазарев. – Правда, первоначально мне предлагали сыграть Петра I, первое предложение было три года назад. Позвонили, прислали три сцены, я с радостью согласился, но потом все пропали на полтора года. И уже перед началом съёмок «Тобола» мне позвонили и предложили сыграть роль Ивана Бухгольца.

ЖУТКИЙ ХОЛОД

Рассказали актёры и о том, как мёрзли в Тобольске. По признанию Дмитрия Назарова, уже через час после начала съёмок ноги дубели, а пальцы просто невозможно было почувствовать.

- Я не понимаю, какой теплообмен был у наших предков, - рассказывает исполнитель роли Ремезова. – У нас на ногах были точно такие же, но обморожение происходит моментально! В Тобольске было очень холодно: мы всё время в снегу, и я не понимаю, почему наши предки не мёрзли в такой же обуви.

К середине дня всё это дело таяло и превращалось в ледово-грязную жижу, а к вечеру снова всё застывало. После съёмок реквизиторам пришлось даже полтора месяц приводить в порядок костюмы.

Напомним, мировая премьера картины «Тобол» состоится в тюменском ДК «Нефтяник» 16 февраля, в Тобольске – 17 февраля. В рамках премьеры состоится встреча с актёрами, которые исполнили главные роли, и выставка костюмов, специально сшитых для киноленты по лекалам начала XVIII века. Будет ли продолжение эпопеи – зависит от того, сколько зрителей посмотрит первую часть. Так что приходите!

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Вечерний Ургант. Актёры Дмитрий Назаров, Павел Табаков, Александр Лазарев. 08.02.2019.В нашей студии исполнители главных ролей в исторической драме "Тобол" Дмитрий Назаров, Александр Лазарев-младший и Павел Табаков. Актёры расскажут о своих персонажах реальных исторических личностях, а также вспомнят, в каких тяжёлых условиях проходили съёмки картины и чем им запомнился город Тобольск. Не обошлось без "Спартака" VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

ИСТОЧНИК KP.RU

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