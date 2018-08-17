Фильм «Тобол»: Дмитрий Назаров отмораживал ноги на съёмках, а Агата Муцениеце говорила с латышским акцентом

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-17T12:32:52+03:00

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До премьеры масштабного исторического фильма «Тобол», практически полностью отснятого в Тобольске, осталось всего ничего – три месяца. Пока зрители предвкушают историческое действие, в студии радио «Комсомольская правда» побывали создатели этой картины: генеральный продюсер Олег Урушев, народный артист России Дмитрий Назаров и актриса Агата Муцениеце, которые рассказали о съёмках в масштабном проекте.

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

Олег Урушев отмечает: «Тобол» - это большой исторический проект о героях, которых мы сегодня не знаем. Среди них – первый глава Сибирской губернии Матвей Гагарин, шведская учительница Бригитта Цимс и, конечно, великий русский картограф Семён Ремезов. Последнего генпродюсер фильма называет гениальным сибирским Леонардо, человеком-эпохой и человеком-Сибирью, поэтому неудивительно что Дмитрий Назаров выбрал себе именно эту роль.

– Петра Первого не выбрал потому, что роль маленькая и, на мой взгляд, однобокая, - рассказал радио «Комсомольская правда» Дмитрий Назаров. – Гагарин плохо кончил, и мне не очень хотелось играть такого персонажа, а вот Семён Ремезов – дело другое, таких я ещё не играл. У нас, в Москве, его никто не знает, но в Тобольске по всему городу стоят памятники ему. Я даже с ними фотографировался, хотя мы не очень похожи. Мне понравилось решение авторов фильма сделать Ремезова воином, хотя в войне он и не участвовал.

Дмитрий Назаров. Фото: https://www.facebook.com/tobolfilm/

Однако, по признанию Назарова, в сценарии ему нравилось далеко не всё – дело доходило даже до ругани.

– В Тобольск нужно ехать на машине 3,5 часа из Тюмени. За это время, пока я добирался до города, читал в машине новый вариант сценария, и там мне далеко не всё нравилось. Я вообще скандальный человек, ругался, бухтел… Подъезжаем к Тобольску, говорю себе: «Увижу Урушеву и скажу, что это всё гадость». И тут вижу вдалеке Тобольский кремль… Он парит в воздухе, белоснежный, на огромном холме – восторг! Сразу заткнулся…

Московские гости отмечают, что Тобольск примечателен тем, что зимой там очень холодно, а летом очень жарко. Однако в прошлом году, когда снимали «Тобол», погода принесла несколько сюрпризов.

- Представляете, нам пришлось покупать в Сибири снег! – рассказывает Олег Урушев. – В этом году снег в Тобольске растаял перед майскими праздниками, а в прошлом году он растаял 25 марта. Мы-то наделись, что зимние сцены снимем до 15 апреля, но не тут-то было. Даже КамАЗ утонул в грязи, как только всё растаяло.

- Зимой очень холодно, отмораживаешь ноги и через 2 часа не чувствуешь пальцев, - подтверждает Дмитрий Назаров. – Стельки, носки – ничего не помогало. Даже за обеденный перерыв в тепле ноги не успели отойти.

ДОРОГО-БОГАТО

Главным консультантом съёмок стал Тобольский Музей-Заповедник, который помог соорудить дома реально существовавших людей, а съёмочная группа сооружала настоящие каналы. Дело в том, что одна из задач картины – развитие внутреннего туризма при помощи региональной программы.

– Я надеюсь, что после фильма люди туда потянутся, тем более что декорации после нас остались, – отмечает Олег Урушев. – Сегодня музей даже создал экспозицию фильма «Тобол»: там виселица, на которой повесили Гагарина, пушки времён Ремезова. Достаточно всё исторично, интересно, много исторических деталей.

Олег Урушев. Фото: https://www.facebook.com/tobolfilm/

Дмитрий Назаров признаётся, что остался в восторге от костюмов проекта – они красивы и полностью похожи на подлинники. По его словам, когда съёмочная группа ходила в музей смотреть на реальные вещи той эпохи, весь реквизит полностью их повторял.

- На месте съёмок стоит сценографический город, куда будут ходить люди. Да они ходили и в то время, когда мы снимались. Конечно, это всё воссозданное, но сделано капитально, а не так: закончились съёмки – ткнул пальцем и всё развалилось, - подчёркивает исполнитель роли Ремезова.

Одну из центральных ролей, Бригитты, сыграла актриса Агата Муцениеце, которая осталась очень довольна съёмками в картине. По словам девушки, роль принцессы стала вызовом в её карьере, поэтому играть реального персонажа было безумно интересно.

- Бригитта – шведка, и у неё, конечно, должен быть акцент. Но так как я не знаю, как говорят настоящие шведы, пришлось прибегнуть к латышскому акценту, - смеётся актриса. – Так что знание латышского языка мне пригодилось в карьере. Да и сама история у Бригитты прекрасная. Персонаж оказался намного глубже, чем я считала. Других «шведов» сыграла массовка из Тобольска.

ПОЧЕМУ НУЖНО СМОТРЕТЬ «ТОБОЛ»?

Картина, которая вот-вот выйдет в прокат, будет интересна всем, без исключения. Историкам и любознательным будет интересно «прочитать» неизвестные страницы из жизни России и Сибири в частности, любителям семейных перепитий понравится любовная история Ивана и Маши Ремезовой, а поклонникам блокбастеров придётся по душе самый мощный бой в истории российского кино.

- Его мы сняли с казахскими каскадёрами, - отмечает Олег Урушев. – Поверьте, такого боя в кино ещё не видел никто!

- Фильм снят дорого, богато, честно и темпераментно, - подводит итог Дмитрий Назаров. – Здесь есть оружие, любовь, страсть! Это хорошее масштабное кино, и я в него верю. Хотя успех той или иной картины – это всегда лотерея.

Съёмки картины. Фото: https://www.facebook.com/tobolfilm/

Большая премьера планируется в Омске, Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге.

Подробное интервью с участием актёров можно послушать здесь