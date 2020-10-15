Первый канал представляет сериал «Тобол»: исторический многосерийник выйдет в ноябре

Первый канал представляет сериал "Тобол". Фото: кинокомпания «Solivs»

В телепередаче «Доброе утро» презентовали список главных премьер Первого канала, куда вошел и сериал «Тобол». Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщил генеральный продюсер кинокомпании Solivs Олег Урушев. В трейлере не указана дата выхода сериала в свет, однако предполагается, что тюменцы и тоболяки увидят родной край на Первом уже в ноябре 2020 года.

В массовке снимались жители Тюменской области. Фото: кинокомпания «Solivs»

Напомним, исторический приключенческий фильм «Тобол» снимали в исторических декорациях на родине истории – в Тобольске. Двухтомный роман и сценарий для фильма написал Алексей Иванов, за основу взяв исторические события и личностей. Так, сибирский архитектор, летописец, картограф, историк Семён Ремезов некогда жил в Тобольске, просветителя сыграл актер Дмитрий Назаров. А роль первого сибирского губернатора Матвея Гагарина исполнил актер Евгений Дятлов.

Из масштабных декораций для фильма "Тобола", где даже создавали искусственную реку, вырос музейный проект "Посад сибирских старожил". Сегодня его могут посетить туристы. Фото: кинокомпания «Solivs»

Полководца при князе Гагарине и основателя Омска Ивана Бухгольца сыграл Александр Лазарев. А Йохана Рената, пленного шведского офицера, сосланного после битвы под Полтавой 1709 года, сыграл актер Андрей Бурковский. В фильме снялись молодые звезды кино: Илья Маланин и Юлия Макарова, Павел Табаков, Иван Колесников, Филипп Рейнхардт и другие.

Команда казахстанских актеров и каскадеров Nomad Stunts сыграла джунгар в российском истерне "Тобол". Фото: кинокомпания «Solivs»

По сюжету офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин (Илья Маланин) по заданию царя отправляется в пограничный Тобольск – первую столицу Сибири. Здесь он встречает свою первую любовь Машу Ремезову (Юлия Макарова). Главные герои оказываются втянутыми в экспедицию за золотом Яркенда.

Часть съемок проходили на Красной площади в Тобольске - здесь декорировать местность пришлось минимальны. Фото: кинокомпания «Solivs»

Как рассказал Олег Урушев, в телевизионную версию вошло несколько сюжетных линий, которых нет в двухчасовом полнометражном «Тоболе». Например, в сериале зрителям представят любовную драму, которая разыгралась между пленным шведским офицером Таббертом (австрийский актер Вольфганг Черни) и хантыйкой Айкони (китайская актриса Ян Гэ).

В сериале тюменцы и тоболяки увидят известных актеров местных театров. На снимке - актер ТБДТ Сергей Осинцев. Фото: кинокомпания «Solivs»

Зрители увидят также не попавшую в полный метр роль Ходжи Касыма, исполненную Камилем Лариным, и сцены крещения хантыйского народа митрополитом Сибирским и Тобольским Филофеем, роль которого сыграл Евгений Мундум.

Зрители увидят также не попавшую в полный метр роль Ходжи Касыма, исполненную Камилем Лариным. Фото: кинокомпания «Solivs»

В картине снялась тройка актеров, полюбившихся россиянам по многосерийнику «Бригада»: роль царя Петра Первого исполнил Дмитрий Дюжев, князя Меньшикова – Павел Майков, а Екатерина Гусева сыграла роль императрицы Екатерины.

Сибирского архитектона Семёна Ремезова сыграл актер Дмитрий Назаров. Фото: кинокомпания «Solivs»

Кроме звезд кино, в киноленте снялись местные актеры. Так, Сергей Осинцев сыграл роль обер-коменданта Тобольска Карпа Изотовича Бибикова. В телеверсии задействованы актеры Тюменского драмтеатра Николай Аузин, Константин Антипин, Александр и Кристина Тихоновы, Сергей Белозерских, Алексей Иноземцев. Но самое большее количество актеров собрала массовка – в ней задействованы жители Тобольска и Тюмени.

Специально для съемок "Тобола" были построены масштабные декорации. Фото: кинокомпания «Solivs»

Многие тоболяки и тюменцы уже увидели себя на большом экране, когда в феврале 2019 года «Тобол» вышел в широкий прокат. Картина была представлена в двух номинациях премии «Золотой орел» и признана лучшей в двух из них: «Лучшая работа по костюмам» и «Лучшая работа по гриму и пластическим эффектам».

Картина была представлена в двух номинациях премии «Золотой Орел» и признана лучшей в двух из них: «Лучшая работа по костюмам» и «Лучшая работа по гриму и пластическим эффектам». Фото: кинокомпания «Solivs»

А ЕЩЁ…

Этой осенью Первый канал также презентует сериал «Угрюм-река». В многосерийнике снялся тюменец – заслуженный артист России Леонид Окунев. Роль Петра Громова сыграл Александр Балуев, роль Анфисы – Юлия Пересильд, Прохора Громова – Александр Горбатов, а Нину – Софья Эрнст. Режиссером картины выступил Юрий Мороз. Съемки прошли в Подмосковье и Минске. Известно, что в Белорусском Полесье снимался и Окунев, а зимой съемки вернулись на Урал, и завершились они в начале февраля.

Этой осенью Первый канал также презентует сериал «Угрю-река». В многосерийнике снялся тюменец – заслуженный артист России Леонид Окунев. Фото с личной страницы актера в соцсетях

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