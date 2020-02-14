2020-02-14T15:55:59+03:00
Звезды

Тюменский актёр театра и кино Леонид Окунев снялся в новой «Угрюм-реке»

Актёры сами сплавлялись по горным порогам Исети [фото]
Ирина Ромашкина
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Тюменский актёр театра и кино Леонид Окунев снялся в новой «Угрюм-реке». Фото: страница Леонида Окунева во "ВКонтакте"Тюменский актёр театра и кино Леонид Окунев снялся в новой «Угрюм-реке». Фото: страница Леонида Окунева во "ВКонтакте"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Заслуженный артист России Леонид Окунев принял участие в съёмках нового многосерийного фильма «Угрюм-река». Тюменец не раскрывает секрета, какую роль он исполнил, однако, судя по фотоснимкам съёмочной команды, роль выдалась колоритной.

Киностудия «Мосфильм» сообщает состав актёров: главную роль Петра Громова сыграл Александр Балуев, роль Анфисы – Юлия Пересильд, Прохора Громова – Александр Горбатов, а Нину – Софья Эрнст. Режиссёром картины выступил Юрий Мороз.

Угрюм-река, новая экранизация. Фото: страница Андрея Светлова во VK Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Угрюм-река, новая экранизация. Фото: страница Андрея Светлова во VKФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это уже второй фильм по роману Вячеслава Шишкова. Первую экранизацию «Угрюм-реки» снял режиссёр Ярополк Лапшин на Свердловской киностудии, четырёхсерийник вышел в 1968 году. Создатели картины отмечают, что это не ремейк советской киноленты, а оригинальный фильм. По мнению кинематографистов, произведение они раскрыли с неожиданной стороны. Во главе сюжетной линии – любовь и страсть.

В новой «Угрюм-реке» много натурных съёмок, как летних, так и зимних. Специально для этого фильма летом 2019 года в уральской глубинке построили целую деревню: деревянные дома, баня, огороды, колодцы и пристань возвели в посёлке Каменка под Первоуральском. Там же явилась актёрам сама речка – её сыграла река Исеть. Режиссёр фильма Юрий Мороз пояснил, что ему важна неподдельность ситуации. Поэтому актёры без помощи дублёров, сами, преодолевали горные пороги на лодке.

Леонид Окунев на съёмках картины. Фото: страница Леонида Окунева во "ВКонтакте" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Леонид Окунев на съёмках картины. Фото: страница Леонида Окунева во "ВКонтакте"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Съёмки также прошли в Подмосковье и Минске. Известно, что в белорусском полесье снимался и Окунев, а зимой съемки вернули на Урал.

Съёмки завершились в начале февраля, а уже осенью сериал выйдет на «Первом канале».

ИСТОЧНИК KP.RU

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