Тюменский актёр театра и кино Леонид Окунев снялся в новой «Угрюм-реке»

Заслуженный артист России Леонид Окунев принял участие в съёмках нового многосерийного фильма «Угрюм-река». Тюменец не раскрывает секрета, какую роль он исполнил, однако, судя по фотоснимкам съёмочной команды, роль выдалась колоритной.

Киностудия «Мосфильм» сообщает состав актёров: главную роль Петра Громова сыграл Александр Балуев, роль Анфисы – Юлия Пересильд, Прохора Громова – Александр Горбатов, а Нину – Софья Эрнст. Режиссёром картины выступил Юрий Мороз.

Угрюм-река, новая экранизация. Фото: страница Андрея Светлова во VKФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это уже второй фильм по роману Вячеслава Шишкова. Первую экранизацию «Угрюм-реки» снял режиссёр Ярополк Лапшин на Свердловской киностудии, четырёхсерийник вышел в 1968 году. Создатели картины отмечают, что это не ремейк советской киноленты, а оригинальный фильм. По мнению кинематографистов, произведение они раскрыли с неожиданной стороны. Во главе сюжетной линии – любовь и страсть.

В новой «Угрюм-реке» много натурных съёмок, как летних, так и зимних. Специально для этого фильма летом 2019 года в уральской глубинке построили целую деревню: деревянные дома, баня, огороды, колодцы и пристань возвели в посёлке Каменка под Первоуральском. Там же явилась актёрам сама речка – её сыграла река Исеть. Режиссёр фильма Юрий Мороз пояснил, что ему важна неподдельность ситуации. Поэтому актёры без помощи дублёров, сами, преодолевали горные пороги на лодке.

Леонид Окунев на съёмках картины. Фото: страница Леонида Окунева во "ВКонтакте"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Съёмки также прошли в Подмосковье и Минске. Известно, что в белорусском полесье снимался и Окунев, а зимой съемки вернули на Урал.

Съёмки завершились в начале февраля, а уже осенью сериал выйдет на «Первом канале».