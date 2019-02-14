Дождались: на выходных в Тюмени и Тобольске покажут фильм «Тобол»

Уже в эти выходные жители Тюмени и Тобольска увидят долгожданный фильм «Тобол». Мировая премьера сибирской киноленты начнется именно с тех мест, где она снималась. А 21 февраля приключенческую картину жанра истерн увидит вся Россия. «Комсомолка» с самого начала следила за процессом съемок. Накануне премьеры мы подводим итоги и вспоминаем самые яркие моменты создания фильма.

СЪЕМКИ ПО ХАРДКОРУ

Для того чтобы фильм попал на большой экран, потребовалось два года. Съемки картины в Тобольске стартовали в начале весны 2017-го, хотя подготовка к ним велась еще раньше. Судите сами, пять секунд фильма – это несколько часов работы и месяцы подготовки. Порой на изготовление реквизита уходило до полугода. Здесь и работа мастеров, художников, которые, делали оружие и одежду, и труд строителей, создавших декораций. Для «Тобола» они построили целый город с церковью, домами, рыночной площадью и хозпостройками. По словам продюсера фильма Олега Урушева, реквизит для съемок везли со всей страны на фурах: сани, телеги - из Тюмени, карету для князя Гагарина - из Санкт-Петербурга, а из Тюмени - корабли. Завершилась тобольская часть съемок в сентябре 2017 года.

В Тобольске на момент зимних съемок было очень мало снега, поэтому его пришлось доставлять машинами. Фото Андрея Павлычева (сайт Tobol-film.ru)

Сильно подводила творческую группу погода. В мартовском Тобольске оказалось очень мало снега, но для съемок зимнего города он был необходим. Везли его КамАЗами, использовали и искусственный снег. А чтобы еще больше окунуть город в атмосферу 18 века, летом на Красную площадь, где проходила часть съемок, добавили десять машин песка и пять машин сена.

Тяжело пришлось и самим актерам, причем как звездным исполнителям, так и тем, кто играл в эпизодических ролях и массовке. Как рассказывают сами артисты, они жутко мерзли. Дмитрий Назаров, который сыграл картографа Семена Ремезова, не раз озвучивал, что в Тобольске было очень холодно - уже через час после начала съемок ноги дубели, а пальцы просто невозможно было почувствовать. К середине дня снег таял и превращался в ледово-грязную жижу, а к вечеру снова все застывало.

- Зимой очень холодно, отмораживаешь ноги и через два часа не чувствуешь пальцев, - говорил он в эфире радио «Комсомольская правда». – Стельки, носки – ничего не помогало. Даже за обеденный перерыв в тепле ноги не успели отойти.

Да и мотаться москвичам в Тобольск было сложно.

- Играешь в Москве спектакль, мчишься в Шереметьево, прилетаешь в Тюмень, едешь три часа до Тобольска, снимаешься в нескольких сценах. Тот же путь проделываешь обратно, - рассказал Назаров.

СИБИРСКИЕ ЛИЦА В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ

В съемках кинокартины участвовало более 20 актеров тюменского и тобольского драматических театров, Тюменского театра кукол и немало простых тоболяков, никак не причастных к театру и кино.

- Фильм наш основан на исторических фактах, и известно, что пленных шведов в Сибирь было сослано порядка 10 тысяч человек. По сути, в то время каждый третий тоболяк был шведом. Поэтому они не могли не стать героями фильма, - объяснил продюсер появление на экране жителей города, которые сыграли европейцев, и добавил, что они потомки тех, кто был сослан в Сибирь и так там и остался.

Фильм «Тобол» кому-то из дебютантов может дать старт в кинематограф. Фото Андрея Павлычева (сайт Tobol-film.ru)

Из местного актерского состава наиболее крупная трагикомическая роль досталась артисту Тюменского драматического театра Сергею Осинцеву – он сыграл персонажа Карпа Бибикова. Снялись в фильме и актеры кукольного театра Александр Попов, Александр Панов, Антон Бартоль, а также участник труппы театра «Ангажемента» Игорь Кудрявцев и актер Тобольского театра Евгений Пономарев.

- Для многих тюменских актеров это был кинодебют. В Тюмени и Тобольске мы проводили мощный кастинг. Не скрою, искали человека на роль главного героя Ивана Демарина, но, к сожалению, не нашли. Зато открыли для себя других героев, - прокомментировал Олег Урушев.

Сибиряков задействовали не только в качестве актеров. С помощью квадрокоптера и крана тюменские и сургутские специалисты отсняли много красивых кадров. Так, например, отличился тюменский крановщик Руслан Латыпов, который очень востребован в этой сфере.

Вообще, по словам Олега Урушева, если фильм «Тобол» кому-то из дебютантов даст старт в кинематограф, то это будет великолепно.

ДЕТАЛИ И СПЕЦЭФФЕКТЫ

Внимание к деталям было самое скрупулезное, заверяют создатели фильма. Важно было соблюсти историческую достоверность и при этом использовать эффекты, присущие современному кинематографу.

Главным консультантом съемок стал Тобольский Музей-Заповедник и генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» Светлана Сидорова. Декорации и костюмы создавались под тщательным контролем историков, так что они определенно отразят атмосферу и быт сибиряков той эпохи.

Декорации и костюмы создавались под тщательным контролем историков. Фото Андрея Павлычева (сайт Tobol-film.ru)

Актеры, сыгравшие в фильме главные роли, тоже окунулись в историю с головой. Заслуженный артист России Евгений Дятлов, который воплотил на экране образ князя Матвея Гагарина, встречался с писателем и автором сценария Алексеем Ивановым, изучал архивные документы, чтобы сформировать собственное представление об историческом персонаже.

- Гагарин - это все-таки человек дела. Потому что человек не дела там бы просто не выжил. Это нереально. Я, когда был в музее в Тобольске, читал про губернаторов, воевод, и гид говорил, что знатных ссыльных отправляли сюда в «почетную ссылку» на три или пять лет. Если это был не человек дела, то он бежал отсюда, как только срок заканчивался. А Гагарин сам взял на себя решение приехать в Тобольск, - поделился своими выводами актер.

Не обошлось в фильме и без трюков. Они добавили «Тоболу» динамики, экшна и современности. Этого удалось достичь не только с помощью компьютерных эффектов, которые, к слову, на «голливудском» уровне, но и за счет работы профессиональных каскадеров. Ребята из казахстанской группы Nomad Stunts работали над трюками два месяца. В основном они сыграли джунгарских воинов. Вообще все образы героев картины создавались по фотографиям и архивным документам, но до наших дней не дошла информация о том, как выглядели джунгары, так что их внешний облик разработал режиссер картины Игорь Зайцев.

ПО СЛЕДАМ СЪЕМОК

Одна из задач картины – развитие внутреннего туризма. Как утверждает Олег Урушев, кинематограф обеспечивает лучшее продвижение, и потому проект «Тобол» должен поднять рейтинг старинного сибирского города для туристов.

Так что все, что осталось после съемок фильма, нашло применение. В тобольском музее создали экспозицию фильма с виселицей, на которой повесили Гагарина, пушками времен Ремезова, костюмами и другим кинореквизитом.

Погрузиться в старую Сибирь можно в интерактивном музее под открытым небом «Посад сибирских старожилов», расположенном на месте съемок. Деревянный город с домами, церквями, базарной площадью, мостиками через рукотворную ручку, колодцами и сараями появится в фильме, но туристы могут сами побродить по этим местам вместе с экскурсоводом.

Деревянный город с домами, церквями, базарной площадью, мостиками через рукотворную ручку, колодцами и сараями появится в фильме, но туристы могут сами побродить по этим местам. Фото Андрея Павлычева (сайт Tobol-film.ru)

КСТАТИ

Фильм «Тобол» снят по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Однако это не значит, что кино полностью повторяет роман. По словам Олега Урушева, вполне закономерно, что фильм - это часть книги. И те, кого увлечет кино «Тобол», смогут дочитать историю в романе и узнать финал истории.

Напомним, мировая премьера картины «Тобол» состоится в тюменском ДК «Нефтяник» 16 февраля, в Тобольске – 17 февраля. Во всех кинотеатрах страны начнется прокат 21 февраля. В рамках премьеры состоится встреча с актерами, которые исполнили главные роли, и выставка костюмов, специально сшитых для киноленты по лекалам начала XVIII века.

А вот получит ли фильм продолжение – зависит от того, сколько зрителей посетит кинотеатры.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Общий бюджет, который выплатили актерам, составил порядка 30 млн рублей. При этом они все время, даже звезды, работали в кредит, так как в ходе съемок не было возможности вовремя выплатить им гонорар.

- Эротические сцены, которые планировались в фильме изначально, пришлось урезать, чтобы пройти возрастной ценз 12+. Но это не помогло. Фильм остался с цензом 16+.

- Многие декорации к фильму команда декораторов красила прямо в отеле «Спасская», где работал «подпольный цех».

- Каскадеры разбивали глиняные горшки, изготовленные тюменской мастерицей Светланой Ильяшовой специально для них.

- Корабли и лодки сделал тюменец Алексей Нелюбин и клуб «Сибирская вольница».

- Несколько «петербургских» эпизодов снимались в Тобольске, а роль Невы «исполнила» река Иртыш.

- В одной из самых массовых сцен – проводы каравана Семена Ремезова – были задействованы 60 лошадей, 30 всадников, столько же саней и 100 человек массовки.