Пропала Настя Муравьёва: 11 июля волонтеры свернули штабы на месте поисков

Штаб на месте поисков свернут, но поиски Насти Муравьёвой будут продолжаются, заверяют активисты. Фото: Ирина Ромашкина

Волонтеры поисковых отрядов сегодня, 11 июля, свернули штабы, которые были развернуты с 1 июля недалеко от дома пропавшей девятилетней Насти Муравьёвой. Активные поиски продолжались десять дней, но до сих пор о малышке нет вестей.

Уголовное дело о пропаже Насти Муравьевой забрал на контроль Центральный Аппарат СК РФ

Штаб на месте поисков свернут, но поиски будут продолжаться, заверяют активисты.

– Мы будем искать в режиме выполнения автономных задач, а также продолжим работу в информационном формате. Ориентировка на девочку распространяется по всей стране, а каждое свидетельство скрупулезно обрабатывается, – сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». – За десять дней поисков мы применили все возможные инструменты поиска, выполнили на месте поиска максимум задач и перепроверили всю информацию. Искали и добровольцы, и представители служб: Следственного комитета РФ, МВД, Росгвардии, МЧС, а также местные жители, которые не только помогали в поисках, но также помогали продуктами питания и оборудованием. Отряд #ЛизаАлерт Тюменской области продолжит работу по поиску в новом составе.

Поисковый отряд «Белая Сова» так же сообщил о том, что свернул свой штаб. Волонтеры пояснили, что есть задачи, которые нужно отработать дополнительно, чтобы продвинуться дальше в поисках. О все сборах на поиски активисты будут сообщать в официальной группе отряда.

За ценные данные, которые наведут на след исчезнувшей Насти Муравьевой, объявлено вознаграждение в полмиллиона рублей.

Как теперь ищут Настю Муравьёву?

Поисковики по-прежнему собирают свидетельства, которые могли бы помочь в поисках Насти Муравьевой. «Лиза Алерт» просит очевидцев в любое время связаться с инфоргами поиска: Анастасией 89323278260 или Дмитрием 89222653432, либо сообщить на горячую линию по номеру 88007005452 (бесплатно, круглосуточно). «Белая Сова» принимает важную информацию в сообщения группы или по телефону 8 932 32 39 911. Напомним, за ценные данные, которые наведут на след исчезнувшей Насти Муравьевой, объявлено вознаграждение в полмиллиона рублей.

Настя вышла из дома на ул. Судоремонтной (район Лесобазы) 30 июня утром, примерно в 9:00, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу. Наутро 1 июля возле дома малышки развернулись два штаба поисковых отрядов, девочку искали волонтеры и добровольцы, спасатели МЧС и водолазы, полицейские и следователи СКР. Единственные следы очевидцев: девочку якобы видели у школы № 67 утром в компании подружки. Также ребенка поймала камера видеонаблюдения в продуктовом магазине.

Поиски малышки продолжаются

В поисках девочки приняли участие волонтеры из Тюменской, Курганской, Свердловской, Московской областей, в том числе прибыл федеральный координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Виктор Дулин.

– На самом деле, по нашим меркам, поиск проходит хорошо. Город нам многим помогают – и люди, и власти. Сложность поиска в том, что никто ничего не видит. Просто была девочка – и нет ее, пропала. Ни камеры ее не видят, ни люди – в этом проблема. Мы получаем очень много свидетельств от очевидцев, но это обычная история в резонансных поисках, когда люди оповещены о пропаже, знают приметы и сообщают об увиденном. Все свидетельства проверяются, пока подтвержденных нет, – сказал Дулин.

Поисковики по-прежнему собирают свидетельства, которые могли бы помочь в поисках Насти Муравьевой

Как идет следствие по делу о пропавшей Насте Муравьёвой?

Следственный комитет Тюменской области завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», 8 июля стало известно, что СКР добавил еще одно дело – по статье «Халатность» в отношении органов системы профилактики.

Тем временем, уголовное дело о пропаже Насти Муравьевой забрал на контроль Центральный Аппарат СК РФ, а в Тюмень приехал следователь по особо важным делам Евгений Карчевский, который известен тем, что в прошлом поймал ангарского маньяка.

Настя вышла из дома на ул. Судоремонтной (район Лесобазы) 30 июня утром, примерно в 9:00, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно

10 июля городские паблики и чаты в мессенджерах облетела ориентировка с фотороботом подозреваемого в исчезновении Насти Муравьевой. Достоверность представленной информации до сих пор под вопросом: «Комсомолка» направила запрос в ЦА СК РФ, ответ ожидается.

В Тюмени не первый раз бесследно пропадают дети. Горожане сравнивают исчезновение Насти и находят внешнее сходство с пропавшими Аней Анисимовой и Настей Ложкиной. Девочки пропали 20 лет назад: 11-летняя Аня Анисимова «испарилась» с улицы в районе Дома Обороны, а 12-летняя Настя Ложкина бесследно исчезла средь бела дня в поселке Луговом, что вблизи Тюмени. «Комсомолка» писала, что следователи объединили уголовные дела о пропаже детей в одно. Обе девочки пропали при схожих обстоятельствах: нет следов, нет свидетелей похищения, нет тел погибших.

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