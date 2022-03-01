Уголовное дело об убийстве в Тюмени 8-летней Насти Муравьевой передали в суд. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники Главного следственного управления СК России завершили расследование уголовного дела по обвинению Виталия Бережного в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени. Дело направлено в суд с обвинительным заключением.

– По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в областной столице встретил незнакомую ему малолетнюю девочку. Он обманул ее и заманил к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где убил ее, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правда – Тюмень» об итогах дела в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что тело девочки Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года, чтобы скрыть следы преступления, перевез его в труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное.

Следователи отметили, что выполнен исчерпывающий объем следственных действий. Собраны достаточные доказательства причастности Бережного к инкриминируемому преступлению. Оказалось, что в день совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. Кстати, обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени скончался француз Поль Григье де Женотье, которого горожане обвиняли в пропаже и совращении детей. Правда, причастность мужчины к каким-либо преступлениям не была доказана. Впрочем, правоохранительные органы не выдвигали никаких обвинений Ивану Быченко – так на самом деле зовут «иностранца».

Имя жителя областной столицы, который непонятно почему называл себя Полем, было на слуху во время поисков восьмилетней Насти Муравьевой, которая пропала 30 июня 2021 года. А заговорила о нем журналистка Анастасия Миронова из Москвы, которая ранее проживала на Лесобазе (именно в этом районе пропала и была изнасилована и убита школьница). Миронова принимала участие в телепрограмме «Прямой эфир» у Андрея Малахова, который тогда интересовался пропажей Настеньки.

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