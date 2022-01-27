В Тюмени скончался француз Поль Григье де Женотье, которого горожане обвиняли в пропаже и совращении детей. Фото: СОЦСЕТИ

В Тюмени скончался француз Поль Григье де Женотье, которого горожане обвиняли в пропаже и совращении детей. Правда, причастность мужчины к каким-либо преступлениям не была доказана. Впрочем, правоохранительные органы не выдвигали никаких обвинений Ивану Быченко – так на самом деле зовут «иностранца».

Имя жителя областной столицы, который непонятно почему называл себя Полем, было на слуху во время поисков восьмилетней Насти Муравьевой, которая пропала 30 июня 2021 года (ее тело было найдено спустя почти три недели в двух километрах от ее дома у озера Оброчное). А заговорила о нем журналистка Анастасия Миронова из Москвы, которая ранее проживала на Лесобазе (именно в этом районе пропала и была изнасилована и убита школьница). Миронова принимала участие в телепрограмме «Прямой эфир» у Андрея Малахова, который тогда интересовался пропажей Настеньки.

Как рассказывала журналистка, она была в компании Поля-Ивана. Причем заявила, что была одной из жертв Сергея Токмакова, друга «француза»: «Они там делают с детьми то же, что мужчины делают с женщинами».

Малахов добрался и до самого Поля, который прокомментировал ситуацию следующим образом: «У нее мания величия, я ее не видел почти двадцать лет. Это пиар-ход». Он также вспомнил, что сама Миронова когда-то хотела покончить жизнь самоубийством из-за певца Игоря Сорина, а он ее якобы спас.

Как бы там ни было, против де Женотье никаких обвинений не выдвигали. Причастность к преступлениям (дети в Тюмени пропадали на протяжении долгих лет) силовики не установили. По словам сына «француза», состояние отца ухудшилось как раз из-за множества обвинений, которые вспыхнули с новой силой после убийства Насти Муравьевой.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на популярном Youtube-канале Faust21century («Сатисфакция 21»), который ведет врач-психиатр Василий Бейнарович, опубликовали документальный фильм о тюменском маньяке, который более 20 лет занимался похищением детей. В фильме рассказывается о страшных событиях, которые происходили в конце 90-х годов XX века. Дети в возрасте от 8 до 12 лет пропадали бесследно – без улик, свидетелей и доказательств. Ребят искали всем городом, но никого из них так и не нашли.

Кстати, экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева высказалась о пропадающих в Тюмени детях. Звезда уверена, что расследованием дел о пропаже тюменских детей начали активно заниматься только сейчас, через 25 лет с момента первого исчезновения ребенка, неслучайно. Она называет силовиков «бестолочами в погонах», считая, что за почти четверть века хотя бы кого-нибудь из детей можно было найти.