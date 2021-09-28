Андрей Малахов снял программу о тюменском французе Поле Григье Де Женотье, которого подозревают в педофилии. Скриншот из видео.

Телеведущий Андрей Малахов снова вышел в «Прямой эфир» с программой о пропаже детей в Тюменской области, которая продолжается вот уже более двух десятков лет. В выпуске «Дети исчезают в полдень: жертвы встречаются с растлителем?» местная журналистка Анастасия Миронова, которая в настоящее время проживает в Москве, рассказала подробности из жизни тюменского француза Поля Григье Де Женотье, которого она подозревает в педофилии и причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой. Первое, что она заявила собравшимся в студии, – это то, что мужчина вовсе не является французом. Иван Быченко – вот его настоящее имя.

По словам Анастасии, которая в юности жила в районе Лесобаза (именно тут была убита девочка), она была в компании Поля-Ивана. Причем тут же отметила, что была одной из жертв Сергея Токмакова – друга «француза»: «Они там делают с детьми то же, что мужчины делают с женщинами».

Сын де Женотье Николя также появился в студии, сообщив, что он устал от этой истории и хочет расставить все точки над «i». По его словам, отец с детства его оберегал, за что он ему очень благодарен.

– Одноклассники приходили ко мне, папа всегда был гостеприимным. Мог пирожки испечь, поэтому дети ко мне приходили поиграть в компьютер. Никто никого не поил, никто ничего не снимал, – недоумевает мужчина.

В кадре появился и сам тюменец, который стал мишенью Анастасии Мироновой. Однако он сказал, что у нее мания величия и вообще он ее не видел почти двадцать лет. «Это пиар-ход», – так объяснил поведение журналистки житель областной столицы. Он также вспомнил, что когда-то Настя хотела покончить жизнь самоубийством из-за певца Игоря Сорина, а он ее якобы спас. Но сама Миронова на это лишь помотала головой.

Присутствующая в студии бывшая соседка Анастасии Ольга Налобина рассказала, что та была нелюдима и ни с кем не общалась. А вот Поля стала защищать: «Никаких приставаний в ее адрес никогда не было».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на популярном Youtube-канале Faust21century («Сатисфакция 21»), который ведет врач-психиатр Василий Бейнарович, опубликовали документальный фильм о тюменском маньяке, который более 20 лет занимался похищением детей. В фильме рассказывается о страшных событиях, которые происходили в конце 90-х годов XX века. Дети в возрасте от 8 до 12 лет пропадали бесследно – без улик, свидетелей и доказательств. Ребят искали всем городом, но никого из них так и не нашли.

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева высказалась о пропадающих в Тюмени детях. Звезда уверена, что расследованием дел о пропаже тюменских детей начали активно заниматься только сейчас, через 25 лет с момента первого исчезновения ребенка, не случайно. Она называет силовиков «бестолочами в погонах», считая, что за почти четверть века хотя бы кого-нибудь из детей можно было найти.

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