«Заманил, изнасиловал и задушил». Следователи рассказали подробности убийства 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени

Следователи рассказали, как Виталий Бережной встретил и убил в Тюмени 8-летнюю Настю Муравьеву. Фото - Следственный комитет Российской Федерации.

В Главном следственном управлении СК России завершились следственные действия по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в похищении в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой, ее изнасиловании и убийстве. В ведомстве напомнили, что дело передали им из-за того, что местные стражи порядка долгое время не могли найти пропавшую девочку.

В настоящее время мужчина со своим адвокатом знакомятся с материалами уголовного дела. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

– 30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, на площадке первого этажа одного из жилых домов на улице Судостроителей встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Он обманул ребенка и заманил его к себе в арендованную квартиру, изнасиловал и задушил, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе ведомства.

По информации сотрудников СК, тело он герметично упаковал и хранил у себя в квартире. 17 августа, то есть спустя почти три недели, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на береговой линии озера Оброчное. В управлении отметили, что в настоящее время обвиняемый и защитник знакомятся с материалами уголовного дела.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что Ленинский районный суд рассмотрел жалобу адвоката Виталия Бережного. Мужчина заявлял о превышении должностных полномочий местными полицейскими. Перед заседанием он пообщался с журналистами и сообщил, что подвергался пыткам.

– На всем протяжении следственных действий на меня оказывались неправомерные действия сотрудниками полиции. Они проходили на Тульской, 3. Ничего такого, в чем меня обвиняют, я не делал. Во время допросов меня не били. Были другого плана воздействия. Меня били током. Это было в день моего задержания. После того как меня пытали током, отвели к сотруднику. Я долго приходил в себя. Практически не мог разговаривать, находился в состоянии шока. Далее было сказано, что если я буду упорствовать… Я не могу сказать, что от сотрудников, но были угрозы моей сестре и матери. Все следственные действия проводились в одном помещении, поэтому некому было об этом рассказать, – заявил Бережной.

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