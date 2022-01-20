Обвиняемый в зверском убийстве девочки из Тюмени отрицает причастность к преступлению: «Ничего такого я не делал – меня пытали током»

Обвиняемый в зверском убийстве девочки из Тюмени сделал заявление: «Ничего такого я не делал – меня пытали током». Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени Ленинский районный суд рассмотрел жалобу адвоката Виталия Бережного, которого обвиняют в жестоком убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. Мужчина заявлял о превышении должностных полномочий местными полицейскими. Перед заседанием он пообщался с журналистами и сообщил, что подвергался пыткам.

– На всем протяжении следственных действий на меня оказывались неправомерные действия сотрудниками полиции. Они проходили на Тульской, 3. Ничего такого, в чем меня обвиняют, я не делал. Во время допросов меня не били. Были другого плана воздействия. Меня били током. Это было в день моего задержания. После того как меня пытали током, отвели к сотруднику. Я долго приходил в себя. Практические не мог разговаривать, находился в состоянии шока. Далее было сказано, что если я буду упорствовать… Я не могу сказать, что от сотрудников, но были угрозы моей сестре и матери. Все следственные действия проводились в одном помещении, поэтому некому было об этом рассказать, – заявил Бережной.

Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Он также ответил на вопрос, как на месте преступления оказалась его ДНК и почему вообще он стал главным подозреваемым в деле об убийстве юной тюменки.

– Меня и в употреблении наркотиков обвиняют. В деле есть справки, что я их не употреблял – кровь чистая. Стал главным подозреваемым потому, что проживал в этом пансионате. И работал рядышком. То, что мою ДНК нашли на месте преступления... Всё можно сделать. Это всего лишь компьютер – в него можно как загрузить информацию, так и выгрузить, – размышляет Виталий.

По его словам, в начале июля, то есть во время поисков Насти (она пропала 30 июня), к нему приходили два сотрудника правоохранительных органов – мужчина и женщина (их фамилий он не запомнил). Они прошли в квартиру, что-то фотографировали, опросили его. Больше он их не видел. Виталий говорит, что его квартира самая первая в доме, в который пришла девочка перед пропажей.

– Убитую я не знал, там детей много. Первый раз увидел ее лицо на ориентировке. В период поисков я работал в мебельной организации, у нас были каждый день заказы. Домой я приходил только переночевать. Практически там и не находился, иногда и переночевать не приходил. Я просто физически не смог бы унести коробку с ее телом. Это около 30 килограммов, – утверждает обвиняемый.

После разговора с журналистами прошло заседание суда, на котором рассматривалось жалоба о пытках.

– Заявитель полагал, что следователь необоснованно и преждевременно отказал в возбуждении уголовного дела, – пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как рассказали в ведомстве, в ходе рассмотрения дела было установлено, что обжалуемое постановление отменено руководителем следственного органа. Именно поэтому суд прекратил производство по жалобе адвоката в интересах Виталия Бережного.

По словам адвоката Елены Шиховой, проверка проводилась в отношении сотрудников полиции, которые задерживали Виталия: «Мы настроились на бой, противник сдался без боя. Наша задача – доказать, что его пытали».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Бережной, обвиняемый в убийстве Насти, к другим преступлениям непричастен. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, что с 2008 по 2011 годы, еще до переезда в областную столицу в 2015-м, мужчина трудился помощником участкового уполномоченного в районном отделе милиции в Нягани. Специалисты ведомства проверяли его на причастность к убийству другой девочки, которой на тот момент было 12 лет. Ее задушили в 2011 году, но убийцу так и не нашли.