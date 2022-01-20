Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве юной тюменки, отказали в возбуждении дела о пытках. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени Ленинский районный суд рассмотрел жалобу адвоката в интересах Виталия Бережного, которого обвиняют в жестоком убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. Ранее мужчина заявлял о превышении должностных полномочий местных полицейских.

– Заявитель полагал, что следователь необоснованно и преждевременно отказал в возбуждении уголовного дела, – пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как рассказали в ведомстве, в ходе рассмотрения дела было установлено, что обжалуемое постановление отменено руководителем следственного органа. Именно поэтому суд прекратил производство по жалобе адвоката в интересах Виталия Бережного.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Бережной, обвиняемый в убийстве Насти, к другим преступлениям непричастен. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, что с 2008 по 2011 годы, еще до переезда в областную столицу в 2015-м, мужчина трудился помощником участкового уполномоченного в районном отделе милиции в Нягани. Специалисты ведомства проверяли его на причастность к убийству другой девочки, которой на тот момент было 12 лет. Ее задушили в 2011 году, но убийцу так и не нашли.