2020-05-20T22:42:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 мая 2020 года: льготники могут ездить бесплатно, но не все

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменские льготники могут ездить бесплатно, но не все. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменские льготники могут ездить бесплатно, но не все. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 мая 2020 года. Льготники могут ездить бесплатно, но не все.

Тюменская шансонье Жанна Прохорихина сочинила песню о коронавирусе под названием «Жить!». На её странице в социальной сети «ВКонтакте» уже вышел клип на это музыкальное произведение.

Все тюменские медики, кому были положены выплаты за работу с коронавирусными больными, за апрель получили их в полном объеме. На эти цели федеральный бюджет выделил 94,6 миллиона рублей. Свою лепту внес и областной бюджет – 38,4 миллиона.

Тюменским пенсионерам в возрасте до 65 лет разблокировали льготные транспортные карты. Пожилые люди почти два месяца не могли бесплатно пользоваться общественным транспортом.

В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса прокомментировали информацию, которая появилась в Telegram-каналах. Из нее следует, что «в Тюменской ОКБ № 1 на улице Котовского в отделении нефрологии один подтвержденный ковид-больной», а также, что «еще один подтвержденный инфицированный находится в реанимации ОБИЛ в Патрушево».

В Telegram-каналах появилась информация о 20 беременных женщинах с положительными результатами на COVID-19, которые якобы находятся в корпусе перинатального центра на улице Энергетиков. В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса утверждают, что она не соответствует действительности.

Ректор Тюменского ГМУ, академик РАН Ирина Медведева рассказала представителям оперштаба региона, что опубликованные сведения о якобы заразившемся студенте, проживающем в общежитии, являются недостоверными.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 40 и составило 1267 человек.

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов, полностью выздоровели 9262 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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