2020-05-20T14:44:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени пустили слух о 20 заболевших коронавирусом беременных женщинах

В оперштабе прокомментировали поступившую информацию
Вадим Бегун
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В Тюмени пустили слух о 20 заболевших коронавирусом беременных женщинах. Фото - pixabay.com.В Тюмени пустили слух о 20 заболевших коронавирусом беременных женщинах. Фото - pixabay.com.
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В Telegram-каналах появилась информация о 20 беременных женщинах с положительными результатами на COVID-19, которые якобы находятся в корпусе перинатального центра на улице Энергетиков. В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса утверждают, что она не соответствует действительности.

– Сегодня в этом медучреждении получают помощь две женщины с подтвержденной инфекцией, которые уже родили здоровых малышей. Грудное вскармливание не рекомендовано, так как этот вопрос до конца не изучен. Еще две беременные, у которых был подтвержден коронавирус, уже выздоровели, они находятся дома, ожидая своего срока, – сообщили в оперштабе.

Там также отметили, что всего с начала пандемии в области было зафиксировано 11 беременных с COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день еще продолжают лечение 7 беременных, все они находятся под наблюдением инфекционистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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