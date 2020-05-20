2020-05-20T14:14:46+03:00
Общество

Информация о студенте с коронавирусом в общежитии Тюменского ГМУ оказалась фейком

Ректор учебного заведения опровергла слухи
Руслан Савинов
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Информация о студенте с коронавирусом в общежитии Тюменского ГМУ оказалась фейкомИнформация о студенте с коронавирусом в общежитии Тюменского ГМУ оказалась фейкомФото: pixabay.com
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Ректор Тюменского ГМУ, академик РАН Ирина Медведева рассказала представителям оперштаба региона, что опубликованные сведения о якобы заразившемся студенте, проживающем в общежитии, являются недостоверными.

– В общежитии среди обучающихся и работников лиц, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, нет, – отметила Ирина Медведева.

Ректор сообщила, что кто-то использует сложную ситуацию, когда весь мир ведет борьбу с пандемией.

– Наши ординаторы и студенты работают в больницах, оказывают медицинскую помощь пациентам. Да, конечно, они находятся в самой горячей точке. Но среди проживающих в общежитии заразившихся новой коронавирусной инфекцией нет, – подвела итог Ирина Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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