В Тюмени разблокировали часть льготных транспортных карт. Рассказываем, кому повезло
Тюменским пенсионерам в возрасте до 65 лет разблокировали льготные транспортные карты. Пожилые люди почти два месяца не могли бесплатно пользоваться общественным транспортом.
– Заблокированными остаются льготные карты для школьников и студентов, а также людей в возрасте старше 65 лет, – сообщили в справочной АО «Тюменская транспортная система».
Напомним, что пожилым местным жителям старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 31 мая.
Решение заблокировать все льготные транспортные карты (школьников, студентов и пенсионеров) было принято еще 31 марта. Тогда же тюменцам запретили посещать парки, скверы, набережные, детские и спортивные площадки и другие открытые места массового отдыха.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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