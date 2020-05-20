В Тюмени разблокировали часть льготных транспортных карт. Рассказываем, кому повезло

20 Май 2020 2020-05-20T11:22:53+03:00

Карты были заблокированы с 1 апреля

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Тюменским пенсионерам в возрасте до 65 лет разблокировали льготные транспортные карты. Пожилые люди почти два месяца не могли бесплатно пользоваться общественным транспортом.

– Заблокированными остаются льготные карты для школьников и студентов, а также людей в возрасте старше 65 лет, – сообщили в справочной АО «Тюменская транспортная система».

Напомним, что пожилым местным жителям старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 31 мая.

Решение заблокировать все льготные транспортные карты (школьников, студентов и пенсионеров) было принято еще 31 марта. Тогда же тюменцам запретили посещать парки, скверы, набережные, детские и спортивные площадки и другие открытые места массового отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU