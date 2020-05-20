Ольга Кузнечевских: «Тюменские медики получили причитающиеся им выплаты в полном объеме»

Все тюменские медики, кому были положены выплаты за работу с коронавирусными больными, за апрель получили их в полном объеме. На эти цели федеральный бюджет выделил 94,6 миллиона рублей. Свою лепту внес и областной бюджет, направив 38,4 миллиона.

– В Тюмени на сегодня функционируют шесть моногоспиталей. Право на получение президентских выплат, которые положены тем, кто непосредственно работает с инфицированными больными, возникает с момента появления первого больного в данном госпитале. А специализированные бригады созданы во всех медицинских организациях, которые оказывают скорую помощь. В инфекционных госпиталях выплата для врачей составляет 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 50 тысяч, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей. Для тех, кто работает в скорой медицинской помощи: для врачей – 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала и водителей – по 25 тысяч. К ним начисляется еще районный коэффициент, который составляет для Тюменской области 1,15, – пояснила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

По ее словам, президентские выплаты за апрель в полном объеме получили все 869 сотрудников, в том числе медработники инфекционных стационаров, сотрудники скорой медицинской помощи, включая водителей. На эти цели было направлено за счет средств федерального бюджета 62 миллиона рублей.

Что касается выплат, установленных правительством России, то их выплачивают за особые условия труда и дополнительную нагрузку, они зависят от фактически отработанного времени.

– Под эти выплаты подпадают работники, контактирующие с пациентами с диагнозом COVID-19. Это медперсонал поликлиник, врачи, средний медперсонал спецбригад скорой и неотложной медицинской помощи, а также медперсонал круглосуточных стационаров, в которых оказывается помощь больным с COVID-19. Специалисты, получившие президентские выплаты, получают и правительственные. За апрель их получили 1 659 человек. На эти цели за счет средств федерального бюджета направлено 32,6 миллиона рублей, – рассказала Кузнечевских.

Кроме того, для работников, не охваченных президентскими и правительственными выплатами, губернатор Тюменской области Александр Моор установил региональные выплаты. Они положены водителям спецбригад неотложной медпомощи, медперсоналу стационарных отделений, сотрудникам лабораторных служб, работающим с биоматериалом, и сотрудникам патологоанатомических служб. В апреле выплаты получили 1 565 человек. На эти цели из областного бюджета было выделено 38,4 миллиона рублей.

В целом в Тюменской области выплаты получают 2 210 медицинских работников. В их числе 429 врачей, 1 110 – средний медперсонал, 192 – младший медперсонал, 479 сотрудников иных категорий (водители, уборщики, администраторы, буфетчики и др.). Всего из федерального и регионального бюджета в апреле на выплаты медработникам израсходовано 133 миллиона рублей.

– Хочу обратиться к медицинским работникам. Если у вас возникают какие-то вопросы по выплатам за работу с коронавирусом, для разъяснений обращайтесь к руководителям медучреждений или на горячую линию департамента здравоохранения Тюменской области по тел. (3452) 68-45-25. Все ваши вопросы будут разрешены, разъяснены, и всё всем будет понятно, – резюмировала Ольга Кузнечевских.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области организовали доследственную проверку по факту неполучения сотрудниками скорой помощи областной больницы № 23 Ялуторовска стимулирующих выплат. Медики должны были получить деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Ольга Кузнечевских о выплатах медикам.

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