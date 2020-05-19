2020-05-19T16:35:57+03:00
Здоровье

Сотрудники тюменской скорой не получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом

В настоящее время проводится доследственная проверка
Вадим Бегун
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Сотрудники тюменской скорой не получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Фото - СК по Тюменской области.Сотрудники тюменской скорой не получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области организовали доследственную проверку по факту неполучения сотрудниками скорой помощи областной больницы № 23 Ялуторовска стимулирующих выплат. Медики должны были получить деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

– В рамках проверки будут приняты меры к незамедлительному погашению задолженности, дана оценка доводов о неполучении денежной компенсации медработниками, изучена финансовая и иная документация, касающаяся порядка начисления средств, опрошены должностные лица и ответственные за производство выплат, – заявили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ране «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские прокуроры проверят осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера медикам, которые работают с больными коронавирусом и лицами из группы риска заражения инфекцией. В случае нарушений будут приняты меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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