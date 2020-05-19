19 Май 2020 2020-05-19T16:35:57+03:00

Сотрудники тюменской скорой не получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Фото - СК по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области организовали доследственную проверку по факту неполучения сотрудниками скорой помощи областной больницы № 23 Ялуторовска стимулирующих выплат. Медики должны были получить деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

– В рамках проверки будут приняты меры к незамедлительному погашению задолженности, дана оценка доводов о неполучении денежной компенсации медработниками, изучена финансовая и иная документация, касающаяся порядка начисления средств, опрошены должностные лица и ответственные за производство выплат, – заявили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ране «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские прокуроры проверят осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера медикам, которые работают с больными коронавирусом и лицами из группы риска заражения инфекцией. В случае нарушений будут приняты меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для тюменских медиков, работающих с зараженными коронавирусом, организовали горячую линию

Они могут пожаловаться на различные нарушения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU