19 Май 2020 2020-05-19T06:53:27+03:00

Для тюменских медиков, работающих с зараженными коронавирусом, организовали горячую линию. Фото: Ольга Крыльцова

Они могут пожаловаться на различные нарушения

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Тюменские прокуроры проверят осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера медикам, которые работают с больными коронавирусом и лицами из группы риска заражения инфекцией. В случае нарушений будут приняты меры.

– Открыта горячая линия для приема сообщений о нарушениях в этой сфере. Она работает ежедневно с понедельника по пятницу по телефонам: понедельник, вторник – 8 (3452) 27-04-43; среда, четверг, пятница – 8 (3452) 27-04-53, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве заверили, что вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что заразившиеся коронавирусом врачи получат страховки. Дополнительные единовременные выплаты президент РФ назначил медработникам, непосредственно работающим с больными и пациентами с подозрением на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU