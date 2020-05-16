Тюменским врачам, заразившимся коронавирусом, выплатят страховки

16 Май 2020 2020-05-16T12:30:47+03:00

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Заразившиеся коронавирусом врачи получат страховки. Дополнительные единовременные выплаты президент РФ назначил медработникам, непосредственно работающим с больными и пациентами с подозрением на COVID-19.

Размеры выплат зависят от осложнений после COVID-19. Например, при заболевании без наступления инвалидности медики получат по 68 811 рублей. При стойком нарушении здоровья (при установлении группы инвалидности) выплата может составить от 688 113 до 2 064 339 рублей.

Выплату производит Фонд социального страхования РФ сверх выплат, которые предусмотрены Федеральным законом от 24.08.1998 № 125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» по результатам расследования страхового случая.

ИСТОЧНИК KP.RU