«Что же будет дальше...»: шансонье из Тюмени сочинила песню о коронавирусе

Тюменская шансонье Жанна Прохорихина сочинила песню о коронавирусе под названием «Жить!». На её странице в социальной сети «ВКонтакте» уже вышел клип на это музыкальное произведение.

«Мама, дай мне мыло, я вымою планету, пусть всё будет чистым и не будет это страшное время, люди погибают от коронавируса, и никто не знает, что же будет дальше…» С таких слов начинается песня известной тюменки.

«Золотая баба», как сама себя называет Жанна, на своей страничке в «Инстаграм» пишет, что это «антикороновирусная песня, где аксиома – жизнь драгоценна и каждый человек имеет право на жизнь». Идея такого произведения пришла к ней буквально неделю назад, 13 мая. Также она называет произведение гимном жизни.

На ютуб-канале певицы, где она также разместила видеоклип, просмотров пока немного – всего 288. К тому же лайк поставили 14 человек, пяти подписчикам песня не понравилась.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменская певица Жанна Прохорихина выступила в Кремле на «Зимней сказке для взрослых». Артистка благодарит «Шансон-ТВ» за великолепный пример и организацию концерта. Свое выступление она называет новым шагом в большое будущее. Певица сообщила своим поклонникам, что ее папа мечтал, что когда-нибудь тюменка споет на главной сцене России.

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