2019-09-19T10:47:02+03:00
Звезды

«Ездим, веселимся!»: тюменская певица снимет в областном центре новый клип

Исполнительница набирает массовку
Вадим Бегун
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Тюменская исполнительница снимет новый клип. Фото - Жанна Прохорихина.Тюменская исполнительница снимет новый клип. Фото - Жанна Прохорихина.
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Известная шансоньетка Жанна Прохорихина снимет в Тюмени новый клип. Местная звезда ищет массовку для съемок.

«Внимание! В эту субботу, 21 сентября, с 12 до 15 часов в Тюмени ждем 50-60 человек, желающих сняться в массовке в новом клипе. Ездим на автобусе, веселимся, нас снимают! Откликнитесь, женщины и мужчины всех возрастов!», – сообщила Прохорихина на своей страничке в «ВКонтакте».

Исполнительница дополнительно сообщила, что съемки стартуют в 12.00 на остановке «Блиц», которая находится на улице Республики рядом с магазином тканей «У Ольги». Корреспондентам «Комсомольской правды – Тюмень» певица не стала сообщать подробности о новом клипе, сообщив лишь, что в нем снимется представитель «Кембриджа», посланник Мира из Южной Африки.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что тюменская шансоньетка снимется в «Зимней сказке для взрослых». В 2014 году Жанна Прохорихина записала гимн журналистов Тюменской области. Также на ее счету уже есть официальные гимны международного фестиваля «Мост дружбы», летней универсиады вузов Минсельхоза России, которая проходила в Тюмени и «Газинвестпроекта».

В 2013 году корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» брали у исполнительницы интервью. В нем звезда рассказала, как попала в гости к Бари Алибасову, путешествовала с мамонтами и ходила в школу над пропастью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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