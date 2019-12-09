«Красиво и четко»: тысячи людей аплодировали тюменской певице в Кремле

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-09T09:42:19+03:00

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Тюменская певица Жанна Прохорихина выступила в Кремле на «Зимней сказке для взрослых». Артистка благодарит «Шансон-ТВ» за великолепный пример и организацию концерта.

«Все безупречно, красиво и четко! Все службы сработали, организация на высочайшем уровне. Я благодарю за сопровождение моего выступления на сцене в Кремле: оркестр Михаила Яниса и балет государственного мюзик-холла. Я услышала и ощутила аплодисменты тысяч людей в аншлаговом зале Кремля», – пишет на своей страничке в социальной сети Жанна Прохорихина.

Свое выступление она называет новым шагом в большое будущее. К тому же, певица сообщила своим поклонникам, что ее папа мечтал, что когда-нибудь тюменка споет на главной сцене России.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменская шансоньетка снимется в «Зимней сказке для взрослых». Жанну Прохорихину позвали на сборный концерт канала «Шансон-ТВ».

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ИСТОЧНИК KP.RU