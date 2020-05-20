В Тюмени распространяют фейк о зараженных коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T12:55:28+03:00

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В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса прокомментировали информацию, которая появилась в Telegram-каналах. Из нее следует, что «в Тюменской ОКБ № 1 на улице Котовского в отделении нефрологии один подтвержденный ковид-больной», а также что «еще один подтвержденный инфицированный находится в реанимации ОБИЛ в Патрушево».

– Эта информация не соответствует действительности! На сегодня зараженных коронавирусом пациентов в подразделении ОКБ № 1 на улице Семовских нет, – заявили в оперштабе.

Что касается отделения нефрологии в Тюменской ОКБ № 1 на Котовского, то оно еще в начале апреля было перепрофилировано под моногоспиталь для пациентов c COVID-19. Соответственно, информация о том, что больной коронавирусом проходит лечение вместе с обычными больными, также является недостоверной.

ИСТОЧНИК KP.RU