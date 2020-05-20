Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 мая 2020 года увеличилось на 40 человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 19 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 40 и составило 1267 человек.
За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов, полностью выздоровели 9262 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области организовали доследственную проверку по факту неполучения сотрудниками скорой помощи областной больницы № 23 Ялуторовска стимулирующих выплат. Медики должны были получить деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
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В настоящее время проводится доследственная проверка (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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