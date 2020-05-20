2020-05-20T11:14:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 мая 2020 года увеличилось на 40 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 мая 2020 года увеличилось на 40 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 мая 2020 года увеличилось на 40 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 19 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 40 и составило 1267 человек.

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов, полностью выздоровели 9262 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области организовали доследственную проверку по факту неполучения сотрудниками скорой помощи областной больницы № 23 Ялуторовска стимулирующих выплат. Медики должны были получить деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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