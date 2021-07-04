Управляющую компанию в Демьянке оштрафовали на 125 тысяч рублей после звонка жителей Путину на Прямую линию

Вот так выглядит первый этаж дома, где живут звонившие Путину жители Демьянки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Пять дней прошло с момента Прямой линии Владимира Путина, во время которой жители поселка Демьянка Уватского района пожаловались на баснословные платежки на коммуналку, как появились первые результаты проверок. Напомним, поселковым жителям удалось пробиться сквозь миллионы звонков и видеообращений и пожаловаться президенту на баснословные платежки в коммуналках, которые доходят аж до 70 тысяч (!) рублей в месяц. Свои проверки организовали прокуратура, и следственный комитет. В ситуации разобрался и губернатор Тюменской области Александр Моор, собрав экстренное совещание после окончания прямой линии и объяснив жителям, что же на самом деле произошло.

На место выезжали главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая, заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев и прокурор Уватского района Артем Шмыков. Мы, кстати, тоже ездили туда и своими глазами видели возмущение со стороны жителей поселка.

Так вот, для понимания ситуации чиновники изучили всю необходимую документацию и поняли, что баснословные платежки за коммуналку выставляли из-за управляющей компании. Она не вовремя передавала показания общедомового прибора учета тепловой энергии и несвоевременно отправляла в ресурсоснабжающую организацию сведения о датах регистрации права собственности людей на их квартиры.

1 июля в Демьянку приехали прокуратура и Госжилинспекция. Фото: Госжилинспекция Тюменской области

Один из ярких примеров – Тарлан Тагиров (тот самый мужчина, который вышел в эфир прямой линии Путина), живущий в доме по ул. Пионерной, 4. Несмотря на то, что он стал собственником квартиры в апреле 2021 года, плату за холодную, горячую воду и водоотведение ему выставили в марте 2021-го.

Плюсом к выставлению баснословных счетов явилось отсутствие счетчиков учета коммунальных услуг. Проверка показала, что собственникам, которые обратились к исполнителю коммунальной услуги за установкой счетчиков уже делали перерасчет. Он отражен в платежках за июнь 2021 года. Теперь начислять плату за ЖКХ жителям будут не по нормативу, а по факту, то бишь за потребленный объем коммунальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Тюменской области, по итогам проверки прокуратура Уватского района обязала поставщику коммунальных услуг сделать перерасчет, учитывая то, когда тот или иной житель Демьянки стал собственником квартиры. Что касается управляющей компании МП «Демьянское КП», то Госжилинспекция оштрафовала её на 125 тысяч рублей.

Тот самый дом, жители которого жаловались Путину Фото: Алексей КОСЕНЧУК

КОНКРЕТНО

В соответствии с частью 2 ст.153 Жилищного кодекса РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. Актуальную информацию о дате регистрации собственников исполнителю коммунальной услуги обязана своевременно направлять управляющая организация (пункт 6 Правил № 354).

Татьяне Новиковой с ул. Железнодорожной, судя по платежке, не повезло очень... Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ЧТО ЕЩЁ?

Как говорится, чтобы два раза не вставать, жители домов по ул. Пионерной, 4 и Железнодорожной, 15/2 сообщили главному государственному жилищному инспектору о том, что управляющая организация не справляется с содержанием общедомового имущества (мы уже рассказывали, как коммунальщики бросились работать в 4 утра, пока все спали).

Среди огрехов – затопленный подвал, валяющийся бытовой мусор, поврежденная вентиляция и отсутствие у нового директора управляющей организации квалификационного аттестата. В общем, МП «Демьянское КП» привлекли к ответственности и за это. Предприятию выдали предписание, исполнение которого находится на контроле Госжилинспекции Тюменской области.

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