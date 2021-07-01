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Есть работа!1 июля 2021 7:30

Жительница Тюменской области пожаловалась на безработицу на селе в эфире прямой линии с Владимиром Путиным

Женщина четыре года стоит на учете в Центре занятости, но до сих поре не трудоустроена
Ирина Ромашкина
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Жительница Тюменской области Светлана Штрахова из села Абатское Ишимского района Тюменской области пожаловалась Путину на безработицу. Скриншот видео

Жительница Тюменской области Светлана Штрахова из села Абатское Ишимского района Тюменской области пожаловалась Путину на безработицу. Скриншот видео

Жительница Тюменской области Светлана Штрахова из села Абатское Ишимского района Тюменской области в эфире прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня обратилась к главе государства с жалобой на безработицу. Предварительно женщина направила видеообращение организаторам программы, а во время трансляции ее вопрос выбрали и озвучили.

Как рассказала 51-летняя Светлана Николаевна «Комсомольской правде» – Тюмень», четыре года назад местный предприниматель закрыл гостиницу, где она работала администратором. Работодатель не предупредил о своем решении сотрудников, после жалоб 20 безработных получили положенную компенсацию и встали на учет в Центре занятости. С тех пор прошло четыре года, но подходящей для себя вакансии Светлана Штрахова так и не нашла. В Абатском предлагают работу только продавцом, а у нее нет корочек, заявляет женщина. На тяжелую работу, например, техничкой она не может пойти из-за больной спины.

– У нас в Абатском нет работы! Всё развалили – одни магазины! Я отучилась на секретаря-руководителя, а потом мне говорят, что у них нет такой вакансии! А зачем вы тогда меня учили? Лишь бы всем для галочки, – сделала вывод Светлана.

Осенью 2020 года она даже прошла двухмесячное обучение на секретаря, однако такой вакансии на селе нет. Периодически женщина выходит на предложенную ей работу, на месяц-два. 7 июля как раз заканчивается срок очередного временного трудоустройства в Молодежном информационно-деловом центре, дальше – снова без работы.

– И то я немножко «повоевала». Отработала сначала два месяца, а мне говорят, что губернатор сделал программу в период пандемии по два месяца работать. Что за смех? – жалуется Светлана Николаевна. – Я «повоевала» – они меня еще на два месяца оставили. А так они мне сказали: «У нас 80 человек, надо всех трудоустроить». Видимо, всех по очереди – у них такая политика.

Осенью 2020 года она даже прошла двухмесячное обучение на секретаря, однако такой вакансии на селе нет. Скриншот видео

Осенью 2020 года она даже прошла двухмесячное обучение на секретаря, однако такой вакансии на селе нет. Скриншот видео

После эфира прямой линии с президентом Светлане Штраховой позвонил директор департамента занятости населения Тюменской области Александр Сидоров по поручению губернатора Тюменской области. Он ознакомился с запросами от Светланы Штраховой, которые она направляла и в аппарат губернатора, и в департамент занятости. Сидоров пообещал решить проблему с ее трудоустройством.

Дополним, на прямой линии Владимир Путин сказал, что, к сожалению, за время пандемии в стране подросла безработица, эта проблема не миновала и благополучную Тюменскую область.

– Тюменская область – одна из ведущих по доходам. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень. Такая тенденция наметилась, надо ее сохранить. Я уверен, губернатор Тюменской области слышит об этом и обратит внимание, – ответил глава государства.

Официальный комментарий по этому вопросу дал глава региона Александр Моор, который провел совещание с членами правительства Тюменской области и главами Уватского и Абатского муниципальных районов после прямой линии с президентом. Глава региона заверил, что на сегодняшний день в Абатском районе на учете по безработице стоит 74 человека, при этом открыто 183 вакансии.

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал обращения земляков к президенту, озвученные 30 июня 2021 года

СПРАВКА «КП»

К 1 июля 2021 года в Тюменской области открыто более 32 000 вакансий. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,15%, что кратно ниже периода пандемии, а коэффициент напряженности на рынке труда – менее 0,4%. Более 8 000 человек стоит на учете в Центре занятости.

С 1 января по 28 июня в регионе было трудоустроено 20 124 жителя. Численность безработных, приступивших к профессиональному обучению в этот же период – 1 094 человека.

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