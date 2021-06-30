Случаем из Демьянки о баснословных коммунальных платежах заинтересовалась прокуратура

Баснословные суммы в платежках за коммунальные услуги получают жильцы дома в поселке Демьянка Уваткого района Тюменской области. Скриншот видео

Баснословные суммы в платежках за коммунальные услуги получают жильцы дома в поселке Демьянка Уваткого района Тюменской области. Жильцы квартиры площадью 70 кв. м за коммунальные услуги за апрель 2021 года получили счет в размере 74 780 рублей. Соседи, проживающие в квартире площадью 60 кв. м, получили платежку за коммуналку на сумму 50 661 рубль. Эти платежки вместе с вопросом президенту страны направили жители Демьянки на «Прямую линию с Владимиром Путиным». Во время трансляции сельчане отдаленного района вышли на связь с главой государства и изложили свою проблему.

Квартира площадью 70 кв. м. за коммунальные услуги за апрель 2021 года получила счет в размере 74 780 рублей. Соседняя квартира площадью 60 кв. м. получила платежку за коммуналку с суммой 50 661 рубль. Скриншот видео

Общался с президентом в прямом эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным» сегодня, 30 июня, Тарлан Тагиров. Он рассказал, что ежемесячно квитанции за коммунальные услуги приходят на сумму от 40 000 до 70 000 рублей. Жильцы дома обращались во все инстанции, но получали везде один ответ – применены экономически обоснованные тарифы.

– За мной стоят жители поселка Демьянка: жильцы дома по улице Пионерная, 4 и улицы Железнодорожная, 15. Мы все были переселены по программе переселения аварийного и ветхого жилья в новый дом. Радости нашей не было границ, но она омрачена фактами. Нас переселили из аварийного жилья с доплатами. Сумма доплат составила до 330 тысяч рублей. Все это происходило в разрез законодательства. Переселены мы были в феврале нынешнего года и уже в апреле получили квитанции за коммунальные услуги, где суммы варьируются от 40 000 до 70 000 рублей. А 70 процентов жильцов нашего дома – это пенсионеры с пенсией от 10 000 до 20 000 рублей, – сообщил президенту Тарлан Тагиров.

Так, тариф на холодную воду составляет 330 рублей. Плюс надбавка на него в 1,5 коэффициента. Если в предыдущем доме за воду и отопление Тагиров платил около 1 500 рублей, то сейчас – более 5 000 рублей.

После обращения жильцов к президенту России Владимиру Путину случаем из Демьянки заинтересовалась прокуратура Тюменской области.

Владимир Путин попросил уточнить, за что именно пришлось доплачивать жильцам при переселении. Со слов Тагирова, всех переселенцев пригласила администрация поселка для написания заявления о переселении. На месте сельчане увидели написанные от их лица заявления с текстом: «Прошу изъять у меня квартиру, взамен предоставить новую с учетом выкупной цены, что само по себе говорило о доплате при переселении». Жильцы отказались подписывать это заявление. Через неделю их собрала глава района и убедила жильцов, что никакой доплаты не будет, это подсудное дело, администрация на это не пойдет. Тогда люди поверили на слово и подписали это заявление. А позже все получили доплату по рыночной цене.

– Вижу, у вас серьезная группа поддержки, как у Яши артиллериста из «Свадьбы в Малиновке», поэтому не сомневайтесь – победа будет за нами, – поддержал жителя Демьянки президент. – Во-первых, мне непонятно, что за доплата. Это какая-то ерунда. Обещаю, что мы с этим разберемся. Второе, цифры, которые вы назвали, мягко говоря, обескураживают: и за воду, и за общий счетчик. Вода в среднем по стране – 37 рублей за кубометр и 2 рубля за один гигакалорий, в Тюменской может быть больше. Но откуда берутся те цифры, которые вы назвали? Можно представить, что дом не был заселен целиком, и тогда на жильцов переложили оплату за содержание всего дома. Я вам обещаю, что мы обязательно с этим поработаем.

Общался с Путиным в прямом эфире Тарлан Тагиров. Он рассказал, что ежемесячно квитанции за коммунальные услуги приходят с суммами от 40 000 до 70 000 рублей. Скриншот видео

После обращения жильцов к президенту России Владимиру Путину случаем из Демьянки заинтересовалась прокуратура Тюменской области. Ведомство сообщает, что организовало проверку.

– Прокуратура Тюменской области организовала проверку информации о возможных нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья в поселке Демьянка Уватского района и больших тарифах за коммунальные услуги. Соответствующий вопрос был озвучен в эфире специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, – заявила прокуратура Тюменской области.

Как сообщает оперштаб Тюменской области, губернатор региона Александр Моор назначил совещание в режиме ВКС с членами правительства и главами муниципальных районов, которое началось по завершении прямой линии президента.

Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит сегодня, 30 июня с 12.00 по московскому времени. Накануне в адрес президента поступило около 2 млн обращений от россиян, более 500 000 вопросов уже обработаны и ответы на них получены.

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