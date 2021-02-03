«Это что за сумма?»: тюменцы в шоке от платежек за коммуналку

Причин, по которым сумма в платежке оказалась больше, чем предполагал хозяин, может быть немало. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Январские платежки за коммунальные услуги вызвали шок у плательщиков Тюмени, многие прозвали суммы за ЖКХ космическими. Оплата за коммуналку в некоторых случаях достигает до 6 000 рублей за однокомнатную квартиру! Куда же бежать с такими платежками разбираться: к астронавтам или в управляющую компанию? «Комсомольская правда» разбирается в проблеме вместе с нашими читателями.

Как считают тепло в Тюмени?

Причин, по которым сумма в платежке оказалась больше, чем предполагалось, может быть немало. Один из наших постоянных читателей Алексей пожаловался на заоблачные суммы в платежке за январь 2021 года.

– Платежки за коммуналку пришли заоблачные. У меня вот за квартиру в 64 квадрата начислено 7 255 рублей. Из них за тепло – 3 384 рубля. В квартире прописано два человека. И что это за сумма? – спрашивает Алексей.

Единая теплоснабжающая организация в Тюмени «УСТЭК» пояснила, что сумма платежа за тепло в квартире зависит от погодных условий за окном.

– Чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии нужно подать в дом, чтобы обеспечить нормативную температуру в квартирах. Стандартом, устанавливающим допустимые значения температуры для жилых помещений в холодный период года, является «ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». В жилой комнате температура не должна быть ниже 18 градусов, а в ванной – ниже 25 градусов. Отклонения в нижнюю сторону допустимы только в ночное время (0.00 – 5.00) не более чем на три градуса. Минимальной температурой в угловой квартире является показатель в 22 градуса. Для лестничной клетки в подъезде жилого дома установлена норма температуры в интервале 14 – 20 градусов, а для межквартирного коридора – 16 – 22 градуса, – приводит требования ГОСТа теплоснабжающая организация.

Специалисты напомнили, как вычисляется сумма задолженности за тепло для каждой квартиры. Общедомовые приборы учета (ОДПУ) фиксируют объем тепловой энергии, потребленной жителями дома за месяц (показания собираются с 20 числа предыдущего месяца по 19 число расчетного месяца). Эта общая величина распределяется между собственниками в зависимости от площади помещений и начисляется в качестве платы за отопление и горячее водоснабжение.

Компания уверяет, что если управляющие организации и собственники позаботились о том, чтобы дом сохранял тепло как можно лучше, то объем потребленной тепловой энергии в этих многоквартирниках меньше. Для этого нужно было утеплять двери, заделывать щели на окнах, ремонтировать их, провести теплоизоляцию внутренних коммуникаций. Также накануне осенне-зимнего отопительного сезона стоило позаботиться о промывке внутридомовой системы теплоснабжения, отрегулировать инженерные коммуникации и прочее оборудование. В этом случае тепловые потери минимизируются.

– В случае, если дом не оборудован ОДПУ, то начисление платы за тепловую энергию в течение девяти месяцев отопительного периода происходит равными долями согласно нормативу, установленному департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области. Платеж в данном случае не зависит от температуры наружного воздуха, энергоэффективности дома и выполняемых мероприятий по сбережению тепла, – рассказали в пресс-службе.

Почему такие большие суммы в платежках?

Мы проверили, насколько актуальна проблема «заоблачных платежек» для тюменцев. Искать пришлось недолго. Буквально через полчаса в соцсетях появился пост от жительницы областной столицы, возмущенной космическим суммам в платежке:

– Главное, сколько цифр-то в графах! Начислено! Перечислено! Задолженность! Еще счет, выставленный за ноябрь до сих пор, как долг, висит! 3 декабря была оплата за ноябрь! А висит, судя по квитанции, до сих пор! Звонила в ТРИЦ – полчаса ждала, когда моя позиция № 34 дойдет до меня! В итоге разговор состоялся в 17 секунд, сказали, что нужно со всеми квитанциями прийти в ТРИЦ! Также не понимаю: зачем таскать мне квитанции, если они все у них в компьютере есть! Оплата за однушку вышла 6 000 рублей! – жалуется Галина.

– За однушку – 6 000 рублей. Вы не поверите, за общагу 18 кв. м пришел счет 6 800 рублей, – написала в ответ Женя Бадоева.

– Ой, не знаю, как и думать, у меня много или мало за комнату 27,5 кв. м – 3 670 рублей. Живу и прописана одна, – прокомментировала Наталья Полушина.

Однако опять же факторов для больших сумм в платежках может быть много. В частности, одна из причин – жильцы не подали показания счетчиков. Надо сказать, что среди плательщиков уже есть опытные люди, кто нарвался на собственную беспечность:

– Показания счетчиков, если не передавали, то поэтому и начислено много. Я за декабрь показания не передал и по квитанции вышло 5 400 рублей за однушку. Потом показания счетчиков за январь передал и сделали перерасчет, в итоге за январь заплатил 1 500 рублей, – пишет Андрей Бакулин.

Кстати, владельцы однушек не особо заметили, что платежки стали «жирнее». В среднем прибавилось около 500 рублей, даже можно отследить зависимость температурного режима в доме от погодных условий.

Платежки за ноябрь и декабрь 2020 года и январь 2021 года подряд. Однокомнатная квартира, 33 кв. м, один жилец Фото: Ирина Ромашкина

Отметим, в начале года энергоснабжающая компания также обратила внимание плательщиков, что для собственников помещений, которые заключили прямой договор с АО «УСТЭК», начисление платы за услуги теплоснабжения и ГВС производилось через ОАО «ТРИЦ» и АО «ЭК «Восток», а теперь, с 2021 года, только через ОАО «ТРИЦ».

– Если начисления за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в 2020 году по вашему лицевому счету выполнялись АО «ЭК «Восток», то сообщаем, что с 01.01.2021 начисления от имени АО «УСТЭК» будет производить ОАО «ТРИЦ». В связи с этим важно, что передавать показания индивидуальных приборов учета теперь нужно будет в ОАО «ТРИЦ», – отметили в УСТЭК.

Сделать это можно через сайт ОАО «ТРИЦ» (www.itpc.ru) в разделе «Передача показаний» или онлайн сервис «Личный кабинет»; по телефону справочной службы ОАО «ТРИЦ» +7 (3452) 399-399; лично в ближайшем абонентском пункте ОАО «ТРИЦ»; через мобильное приложение «ЖКХ 72».

Как сэкономить на платежах за услуги ЖКХ?

Тюменцы отмечают, что можно сэкономить, если оплачивать коммуналку напрямую в ресурсные организации, отказавшись от посреднических услуг «управляшек». Говорят, при этом выгода составляет около 500 рублей. Оплатить услуги ЖКХ можно онлайн. К примеру, «УСТЭК» на своем сайте оставил подробную инструкцию оплаты по штрих-коду либо по реквизитам, через банкомат либо в приложении.

Жильцы дома № 192 на улице Широтной сейчас как раз тем и занимаются, что налаживают оплату коммунальных услуг напрямую с их поставщиками. Дело в том, что от местных многоэтажек отказалась управляющая компания. Отказалась, кстати, из-за космических долгов жильцов за ЖКХ (от 200 000 рублей и более с одной квартиры, а таких только в 192-м доме насчитаешь с десяток). Так, местные жители вынуждены были обращаться в ресурсные организации напрямую.

Работающая пенсионерка Татьяна Ивановна всегда тщательно проверяет платежки. В трешке живет восемь человек, пятеро детей, поэтому экономия здесь основное правило. И вот в январе 2021-го пришла платежка больше декабрьской почти на 2 000 рублей – вышло около 10 000 рублей. Квитанция до сих пор не оплачена – из-за отсутствия управляющей компании хозяевам нужно самим заключать договоры с ресурсными организациями. Самое сложное – найти время, чтобы побегать по всем организациям, отметила Татьяна Ивановна.

– Еще нужно делать поверку счетчиков, – констатировала пенсионерка.

Останется под вопросом, кто будет отвечать за организацию общедомовых нужд в многоквартирнике. Если не в силах довериться управляющей организации, можно собрать товарищество собственников жилья, назначить руководителя и бухгалтера из числа жильцов или же стороннего специалиста. Это тоже может сэкономить средства.

Таким образом, время, силы и опять же деньги (например, на проезд во все организации) тратятся, а сумма платежей за услуги ЖКХ останется та же. Решать этот вопрос лучше в индивидуальном порядке. Также в случае возникновения недопонимания по суммам платежей за коммуналку специалисты рекомендуют тюменцам обращаться в ТРИЦ, чтобы оператор мог в индивидуальном порядке разобраться в ситуации.

А ЕЩЁ…

Напомним, что тарифы на тепловую энергию, воду и водоотведение, услугу регоператора по обращению с ТКО с 1 января 2021 года не изменились, они остались на уровне декабря 2020 года.

С 1 июля 2021 года рост совокупного коммунального платежа ограничен на уровне 3,4%, поэтому и все тарифы для населения увеличатся не более чем на 3,4% (напомним, в 2020 году аналогичное ограничение равнялось 4%).