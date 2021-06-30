Власти Тюменской области объяснили суммы в платежках за ЖКУ, удивившие Владимира Путина на «Прямой линии»

Жителям Демьянки уже произвели перерасчет за коммунальные услуги - до "Прямой линии с Владимиром Путиным" Скриншот видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал обращения земляков к президенту, которые прозвучали сегодня, 30 июня, в эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным». Коллективный вопрос поступил от жильцов села Демьянка Уватского района, его задал Тарлан Тагиров.

– За мной стоят жители поселка Демьянка: жильцы дома по улице Пионерная, 4 и улицы Железнодорожная, 15. Мы все были переселены по программе переселения аварийного и ветхого жилья в новый дом. Радости нашей не было границ, но она омрачена фактами. Нас переселили из аварийного жилья с доплатами. Сумма доплат составила до 330 тысяч рублей. Переселены мы были в феврале нынешнего года и уже в апреле получили квитанции за коммунальные услуги, где суммы варьируются от 40 000 до 70 000 рублей, – сообщил президенту Тарлан Тагиров.

Сразу после «Прямой линии» губернатор региона Александр Моор назначил совещание в режиме ВКС с членами правительства и главами муниципальных районов. Выяснилось, что новостройку сдали в эксплуатацию в декабре 2020 года. С января месяца квартиры начали предоставляться жильцам из аварийного дома. Арендаторам, которые проживали по договорам социального найма, предоставили жилье по аналогичным договорам, а собственникам – новое жилье в новом доме по договору мены.

– В соответствии с законодательством по осуществлению договора мены оценивается жилье в аварийном доме и новое жилье в новом построенном доме. Иногда эта оценочная стоимость не совпадает. И тогда эту сумму собственник должен доплатить. В этом конкретном случае у Тарлана Тагировича была площадь жилья 52,7 кв. м, в новом доме ему предложили площадью 56, 7 кв. м, и разница в оценке составила 52 900 рублей. При этом по просьбе собственника ему была предоставлена рассрочка по оплате данной суммы на период в пять месяцев. Похожие ситуации были у других собственников. Суммы варьировались от нескольких десятков рублей до 150 тысяч рублей, – прокомментировал Александр Моор.

Далее губернатор сообщил, что жителям Демьянки уже произвели перерасчет за коммунальные услуги. Сделали это еще до «Прямой линии с президентом». Итоговый счет оказался значительного ниже суммы, показанной во время эфира с Владимиром Путиным. Ситуацию прокомментировала Сибирско-Уральская энергетическая компания.

– Проблема была решена сразу, как он обратился в нашу компанию — и до обращения нашего земляка на прямую линию президента. Дом, где живет Тарлан Тагиров, был введен в декабре 2020 года, жильцы заехали в марте. Счет на оплату услуг был выставлен впервые в мае сразу за март и апрель 2021 года по нормативу: так происходит всегда, когда управляющие компании не сертифицируют у поставщика общедомовые приборы учета. В мае этого года жители дома обратились в СУЭНКО с замечаниями к начислениям, – пояснила СУЭНКО.

Управляющая компания зарегистрировала приборы учета, и новые квитанции жителям пришли с перерасчетом за прошлые месяцы. Так, счет за отопление за четыре месяца у Тагирова составил 27 100 рублей, по 6 700 рублей за месяц.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что прокуратура Тюменской области высказана намерение проверить тарифы ЖКХ на основании жалобы жителей Демьянки, озвученной в «Прямой линии с Владимиром Путиным». Следком Тюменской области также организовал проверку законности действий органов местного самоуправления.

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