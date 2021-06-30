Тюменский СК проверит жалобу жителей Демьянки на баснословные коммунальные платежи с прямой линии с Владимиром Путиным

Жильцы Демьянки неоднократно обращались в различные инстанции, но получали один и тот же ответ: тарифы обоснованы. Теперь их проблемой заинтересовались прокуратура, следственный комитет и сам губернатор Тюменской области Скриншот видео

Следователи СКР по Тюменской области организовали процессуальную проверку на основании жалобы жителей Демьянки, домов на ул. Пионерная, 4 и ул. Железнодорожная, 15, озвученной на прямой линии с Владимиром Путиным сегодня, 30 июня. Следком заинтересовали платежки с баснословными суммами за коммунальные услуги и правомерность действий местной администрации, потребовавших доплату с переселенцев из ветхого жилья.

– Организовано проведение доследственной проверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом Российской Федерации от жителей поселка Демьянка Уватского района, которые просят проверить законность действий органов местного самоуправления – администрации, по факту завышения тарифов на коммунальные услуги и доплаты за новые квартиры, – сообщает ведомство.

Следователи проверят и установят все обстоятельства и дадут правовую оценку действиям или же бездействию лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. По результатам проверки следком примет процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что во время трансляции прямой линии с Владимиром Путиным ведущие представили платежные документы жильцов новостроек из села Демьянка Уватского района Тюменской области. Владельцам квартир ежемесячно приходят платежки с баснословными суммами в 40 000 – 70 000 рублей. Так, жильцы квартиры площадью 70 кв. м за коммунальные услуги за апрель 2021 года получили счет в размере 74 780 рублей. Соседи, проживающие в квартире площадью 60 кв. м, получили платежку за коммуналку на сумму 50 661 рубль.

Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, но получали один и тот же ответ: тарифы обоснованы. Кроме того, они являются переселенцами из ветхого жилья, но по непонятной причине администрация по потребовала с сельчан доплату за новые квартиры.

Напомним, что сразу по окончании прямой линии с президентом губернатор Тюменской области Александр Моор начал совещание в режиме ВКС с членами правительства и главами муниципальных районов. Губернатор заявил, что возьмет на личный контроль принятие решения по каждому заданному в программе вопросу.

Отдельную проверку проведет прокуратура Тюменской области, «при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», пояснило ведомство.

Кроме того, вопросом цен на тарифы ЖКХ в селе Демьянка Тюменской области занялись Минстрой и Федеральная антимонопольная служба. Об этом после прямой линии с президентом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Instagram.

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