25 Май 2020 2020-05-25T14:49:19+03:00

Сколько заработал тюменский прокурор и его замы за год?

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских заработал чуть больше четырех миллионов рублей за 2019 год. К тому же он владеет квартирой в 43 квадрата. Это стало известно из сведений, размещенных на сайте ведомства.

Также стало известно, что супруга Московских владеет двумя жилыми домами, земельным участком и автомобилем «Ауди Q7». Ее доход составил 4 793 000 рублей, из них почти два миллиона получены от продажи «Фольксваген-Туарег».

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Бектимеров задекларировал доход в 3 182 000 рублей, квартиру и гараж. Жена зама владеет «Мерседес-Бенцем», ее доход более скромный – 1 349 000.

Зампрокурора региона Александр Чернышев «показал» доход в 3 225 000 рублей. Он совместно с женой владеет квартирой, ездит на «Шевроле-Каптива». Супруга заработала 750 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU