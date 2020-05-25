Сколько заработал тюменский прокурор и его замы за год?
Прокурор Тюменской области Владислав Московских заработал чуть больше четырех миллионов рублей за 2019 год. К тому же он владеет квартирой в 43 квадрата. Это стало известно из сведений, размещенных на сайте ведомства.
Также стало известно, что супруга Московских владеет двумя жилыми домами, земельным участком и автомобилем «Ауди Q7». Ее доход составил 4 793 000 рублей, из них почти два миллиона получены от продажи «Фольксваген-Туарег».
Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Бектимеров задекларировал доход в 3 182 000 рублей, квартиру и гараж. Жена зама владеет «Мерседес-Бенцем», ее доход более скромный – 1 349 000.
Зампрокурора региона Александр Чернышев «показал» доход в 3 225 000 рублей. Он совместно с женой владеет квартирой, ездит на «Шевроле-Каптива». Супруга заработала 750 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU