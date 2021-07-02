Как живут жители поселка Демьянка, получавшие баснословные платежки за коммуналку, после прямой линии Путина

В этом доме и начисляют баснословные платежи за коммуналку Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Демьянка Уватского района Тюменской области в одночасье превратилась в самый обсуждаемый поселок России. Причиной столь бешеной популярности стала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, куда поселковым жителям удалось пробиться сквозь миллионы звонков и видеообращений. Жители пожаловались Путину на баснословные платежки в коммуналках, которые доходят аж до 70 тысяч (!) рублей в месяц.

Естественно, после «волшебного пенделя» засуетились все: и прокуратура, и следственный комитет. В ситуации разобрался и губернатор Тюменской области Александр Моор, собрав экстренное совещание после окончания прямой линии и объяснив жителям, что же на самом деле произошло. Однако ответы местных властей не очень-то впечатлили, поэтому мы с другом отправились за 500 километров от Тюмени, чтобы воочию посмотреть, как всё обстоит на самом деле.

Дом, где жили люди, которые получают баснословные платежки Фото: Евгений Значковский

Утром, под шумок

– Не подскажете, а где мы можем найти Тарлана Тагирова? Он у вас нынче местная звезда… – спрашиваем мы у продавщицы местного продуктового.

- Он на Пионерской живет, в-о-о-о-о-он, видите тот дом? – машет рукой девушка в сторону новостройки. – Телефончик? Сейчас... напишу в вайбере… Ан нет, не говорят!

Не сказать, что Демьянка – забытый богом поселок. Между старыми развалюхами-домами возвышаются маленькие новостройки, на каждом шагу магазинчики, новая церковь, есть даже хостел! Жители одеваются стильно-модно-молодежно, хотя попадается и типичная «деревенская» публика.

Жизнь в Демьянке Фото: Евгений Значковский

Здесь есть даже свой Кремль... на детской площадке Фото: Евгений Значковский

– А ты напиши, что у нас всё разваливается! – говорит мне мимо проходящий парень, явно разогретый не только солнцем. – Одних из барака переселили в нормальный дом, а тот, что напротив, ещё хуже! У меня сестра там живет, зимой все трубы перемерзают, а пол ходуном ходит. Боишься где-то наступить, чтобы не провалиться под землю.

Этот дом тоже на ладан дышит (напротив расселенного) Фото: Евгений Значковский

Тайна, покрытая мраком

В доме, где живут новоиспеченные жильцы с гигантскими счетами за коммуналку, кипит работа. Жильцы по секрету рассказали, что после прямой линии с Путиным в 4 утра приехали коммунальные службы. Канализацию откачать да устранить все недостатки. Сегодня четырехэтажку знают в поселке (и не только) все, даже фоткаются на фоне дома, чтобы выставить фоточку в «Инстаграме» и «Одноклассниках».

Подъезд нового дома Фото: Евгений Значковский

Ванная в старом доме в Демьянке Фото: Евгений Значковский

Люди, засветившиеся в телевизоре и рассказавшие Путину о проблемах с платежками, живут в одном подъезде. Тарлана Тагирова дома не оказалось – он отправился на встречу с прокурором Тюменской области Владиславом Московских, который прибыл с инспекцией на следующий день. Зато мы поговорили с бывшей учительницей математики, а нынче пенсионеркой Татьяной Никитиной. В видеообращении к президенту женщина не участвовала, но о проблеме знает как никто другой.

Ваш дом будет расселен Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Мы писали в пять инстанций, в том числе в ФАС, и везде приходил стандартный ответ: «Тарифы правильные, у вас счетчиков не было, поэтому вам столько начислили». Прислали расценки, как будто мы в квитанциях ничего не понимаем! Я учитель математики, вы думаете, я посчитать не могу? – возмущается пенсионерка. – СУЭНКО сказало, что они сделали перерасчет, а почему нельзя было этого сделать раньше?

Вход в подъезд дома Фото: Евгений Значковский

Остатки былой роскоши Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По её словам, такую бешеную сумму за коммуналку они платить не стали. Терпение лопнуло, когда в квитанции за апрель пришла сумма в 39 тысяч рублей. Правда, Татьяна Никитина с мужем живут по соцнайму, то есть за квартиру они ничего не доплачивали, как остальные (некоторым пришлось доплатить за дополнительные квадратные метры после переселения из барака).

– Дом собирались сдавать в декабре 2020 года, но закончили стройку и монтаж в феврале 2021-го. Когда муж пошел в администрацию, нам сказали: срочно заселяйтесь, иначе вам придется платить за две квартиры. Почему? Тайна, покрытая мраком, – говорит жительница Демьянки.

В доме остались ненужные учебники Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Окна уже сняли Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Остатки от двухэтажного дома, где раньше жили поселковые Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Перерасчет за 4 месяца? Почему?

Распрощавшись с Татьяной Никитиной, мы отправились в местный Дом культуры, где в это время «заседали» областной прокурор, жители и глава Сорового района Демьянки (да-да, в поселке есть районы) Светлана Бондаренко. Столько народу тут не видели отродясь! Встретились и с Тарланом Тагировым.

Экстренное собрание жильцов после прямой линии Путина Фото: Евгений Значковский

– Поначалу скандал был огромный! – говорит «человек из телевизора». – Слезы, истерики, ругань, пока прокуратура Тюменской области не приехала. Выслушали всех, кто хотел высказаться, будут проводить проверку в течение нескольких дней на правонарушения. Я лично писал заявление в суд, что коммунальщики незаконно начисляли бешеные суммы в то время, когда мы там не жили! Суд официально прислал мне письмо: «Это не в нашей компетенции». Ну это как называется?

Тагир признается, что после прямой линии не спал всю ночь и даже закурил, хотя никогда не курит. В четыре утра подошел к окну и, о чудо, напоролся на коммунальщиков, которые по-тихому начали «латать дыры».

– Они не ожидали, что в четыре утра кто-то будет выходить из дома, – смеется Тагир. – Открыли подвал, насосы закидали, чтобы выкачать воду до приезда комиссии. Я говорю им: «Нормально вы устроились, работаете, пока никто не видит?». До сих пор копаются…

К слову, платежка на 70 «косарей», которую показали во время прямой линии, – это ещё цветочки. У некоторых жителей суммы достигают выше 200 тысяч рублей! И таких поселковых, у которых стоимость услуг ЖКХ не поддается никакому объяснению, масса!

Татьяне Новиковой не повезло больше всего Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Как будут решать этот вопрос – покажет время, но градус недовольства у жителей пока зашкаливает. О том, какие результаты покажет проверка, мы расскажем в ближайшее время.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО), управляющая компания зарегистрировала приборы учета в мае 2020 года, после обращения жителей дома на ул. Пионерной, 4. Новые квитанции всем жителям дома составили с перерасчетом за прошлые месяцы.

– Мы признательны Тарлану Тагирову за обращение с сообщением о проблеме, но в данном случае проблема была решена сразу, как он обратился в нашу компанию, и до обращения нашего земляка на прямую линию президента. У Тарлана Тагирова итоговый счет за коммунальные услуги за 4 месяца составил 27,1 тысячи рублей, по 6,7 тысячи рублей за месяц, – отметили в СУЭНКО.

СЛОВО – ГЛАВЕ РАЙОНА

Глава Соровского района Уватского района Тюменской области Светлана Бондаренко разъяснила нам, что в поселке Демьянка кипит работа по сносу ветхого жилья и переселению сельчан в новое.

– 29 февраля 2021 года мы заселили очередной четырехэтажный дом взамен двухэтажного. Для того чтобы платить не по нормативам, в доме должны были установить приборы учета. Наша управляющая компания толком не закончила работу, поэтому 2 апреля 2021 года администрация района решила помочь новосельцам. Мы позвонили в УК «Восток», но к нам никто не приехал и не опломбировал счетчики. Тогда я обратилась к заместителю главы Уватского района, который пообещал после майских праздников начать опломбировку. Счета идут, нервная система жителей не выдерживает, но счетчики пломбируют только после 20 мая. Только спустя месяц, с 20 по 25 июня, у наших жителей появилась возможность подать показания и получить новые счета, которые выставлялись по приборам учета. Считаю, что, если ресурсная организация видит неимоверные счета, надо как-то прописать алгоритм действий, – подчеркнула Светлана Бондаренко.

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