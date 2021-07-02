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2 июля 2021 13:43

Как живут жители поселка Демьянка, получавшие баснословные платежки за коммуналку, после прямой линии Путина

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» отправился в поселок за 500 километров, чтобы узнать о происходящем
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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В этом доме и начисляют баснословные платежи за коммуналку

В этом доме и начисляют баснословные платежи за коммуналку

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Демьянка Уватского района Тюменской области в одночасье превратилась в самый обсуждаемый поселок России. Причиной столь бешеной популярности стала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, куда поселковым жителям удалось пробиться сквозь миллионы звонков и видеообращений. Жители пожаловались Путину на баснословные платежки в коммуналках, которые доходят аж до 70 тысяч (!) рублей в месяц.

Как живут жители поселка Демьянка, получавшие баснословные платежки за коммуналку

Естественно, после «волшебного пенделя» засуетились все: и прокуратура, и следственный комитет. В ситуации разобрался и губернатор Тюменской области Александр Моор, собрав экстренное совещание после окончания прямой линии и объяснив жителям, что же на самом деле произошло. Однако ответы местных властей не очень-то впечатлили, поэтому мы с другом отправились за 500 километров от Тюмени, чтобы воочию посмотреть, как всё обстоит на самом деле.

Дом, где жили люди, которые получают баснословные платежки

Дом, где жили люди, которые получают баснословные платежки

Фото: Евгений Значковский

Утром, под шумок

– Не подскажете, а где мы можем найти Тарлана Тагирова? Он у вас нынче местная звезда… – спрашиваем мы у продавщицы местного продуктового.

- Он на Пионерской живет, в-о-о-о-о-он, видите тот дом? – машет рукой девушка в сторону новостройки. – Телефончик? Сейчас... напишу в вайбере… Ан нет, не говорят!

Не сказать, что Демьянка – забытый богом поселок. Между старыми развалюхами-домами возвышаются маленькие новостройки, на каждом шагу магазинчики, новая церковь, есть даже хостел! Жители одеваются стильно-модно-молодежно, хотя попадается и типичная «деревенская» публика.

Жизнь в Демьянке

Жизнь в Демьянке

Фото: Евгений Значковский

Здесь есть даже свой Кремль... на детской площадке

Здесь есть даже свой Кремль... на детской площадке

Фото: Евгений Значковский

– А ты напиши, что у нас всё разваливается! – говорит мне мимо проходящий парень, явно разогретый не только солнцем. – Одних из барака переселили в нормальный дом, а тот, что напротив, ещё хуже! У меня сестра там живет, зимой все трубы перемерзают, а пол ходуном ходит. Боишься где-то наступить, чтобы не провалиться под землю.

Этот дом тоже на ладан дышит (напротив расселенного)

Этот дом тоже на ладан дышит (напротив расселенного)

Фото: Евгений Значковский

Тайна, покрытая мраком

В доме, где живут новоиспеченные жильцы с гигантскими счетами за коммуналку, кипит работа. Жильцы по секрету рассказали, что после прямой линии с Путиным в 4 утра приехали коммунальные службы. Канализацию откачать да устранить все недостатки. Сегодня четырехэтажку знают в поселке (и не только) все, даже фоткаются на фоне дома, чтобы выставить фоточку в «Инстаграме» и «Одноклассниках».

Подъезд нового дома

Подъезд нового дома

Фото: Евгений Значковский

Ванная в старом доме в Демьянке

Ванная в старом доме в Демьянке

Фото: Евгений Значковский

Люди, засветившиеся в телевизоре и рассказавшие Путину о проблемах с платежками, живут в одном подъезде. Тарлана Тагирова дома не оказалось – он отправился на встречу с прокурором Тюменской области Владиславом Московских, который прибыл с инспекцией на следующий день. Зато мы поговорили с бывшей учительницей математики, а нынче пенсионеркой Татьяной Никитиной. В видеообращении к президенту женщина не участвовала, но о проблеме знает как никто другой.

Ваш дом будет расселен

Ваш дом будет расселен

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Мы писали в пять инстанций, в том числе в ФАС, и везде приходил стандартный ответ: «Тарифы правильные, у вас счетчиков не было, поэтому вам столько начислили». Прислали расценки, как будто мы в квитанциях ничего не понимаем! Я учитель математики, вы думаете, я посчитать не могу? – возмущается пенсионерка. – СУЭНКО сказало, что они сделали перерасчет, а почему нельзя было этого сделать раньше?

Вход в подъезд дома

Вход в подъезд дома

Фото: Евгений Значковский

Остатки былой роскоши

Остатки былой роскоши

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По её словам, такую бешеную сумму за коммуналку они платить не стали. Терпение лопнуло, когда в квитанции за апрель пришла сумма в 39 тысяч рублей. Правда, Татьяна Никитина с мужем живут по соцнайму, то есть за квартиру они ничего не доплачивали, как остальные (некоторым пришлось доплатить за дополнительные квадратные метры после переселения из барака).

– Дом собирались сдавать в декабре 2020 года, но закончили стройку и монтаж в феврале 2021-го. Когда муж пошел в администрацию, нам сказали: срочно заселяйтесь, иначе вам придется платить за две квартиры. Почему? Тайна, покрытая мраком, – говорит жительница Демьянки.

В доме остались ненужные учебники

В доме остались ненужные учебники

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Окна уже сняли

Окна уже сняли

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Остатки от двухэтажного дома, где раньше жили поселковые

Остатки от двухэтажного дома, где раньше жили поселковые

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Перерасчет за 4 месяца? Почему?

Распрощавшись с Татьяной Никитиной, мы отправились в местный Дом культуры, где в это время «заседали» областной прокурор, жители и глава Сорового района Демьянки (да-да, в поселке есть районы) Светлана Бондаренко. Столько народу тут не видели отродясь! Встретились и с Тарланом Тагировым.

Экстренное собрание жильцов после прямой линии Путина

Экстренное собрание жильцов после прямой линии Путина

Фото: Евгений Значковский

– Поначалу скандал был огромный! – говорит «человек из телевизора». – Слезы, истерики, ругань, пока прокуратура Тюменской области не приехала. Выслушали всех, кто хотел высказаться, будут проводить проверку в течение нескольких дней на правонарушения. Я лично писал заявление в суд, что коммунальщики незаконно начисляли бешеные суммы в то время, когда мы там не жили! Суд официально прислал мне письмо: «Это не в нашей компетенции». Ну это как называется?

Тагир признается, что после прямой линии не спал всю ночь и даже закурил, хотя никогда не курит. В четыре утра подошел к окну и, о чудо, напоролся на коммунальщиков, которые по-тихому начали «латать дыры».

– Они не ожидали, что в четыре утра кто-то будет выходить из дома, – смеется Тагир. – Открыли подвал, насосы закидали, чтобы выкачать воду до приезда комиссии. Я говорю им: «Нормально вы устроились, работаете, пока никто не видит?». До сих пор копаются…

К слову, платежка на 70 «косарей», которую показали во время прямой линии, – это ещё цветочки. У некоторых жителей суммы достигают выше 200 тысяч рублей! И таких поселковых, у которых стоимость услуг ЖКХ не поддается никакому объяснению, масса!

Татьяне Новиковой не повезло больше всего

Татьяне Новиковой не повезло больше всего

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Как будут решать этот вопрос – покажет время, но градус недовольства у жителей пока зашкаливает. О том, какие результаты покажет проверка, мы расскажем в ближайшее время.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО), управляющая компания зарегистрировала приборы учета в мае 2020 года, после обращения жителей дома на ул. Пионерной, 4. Новые квитанции всем жителям дома составили с перерасчетом за прошлые месяцы.

– Мы признательны Тарлану Тагирову за обращение с сообщением о проблеме, но в данном случае проблема была решена сразу, как он обратился в нашу компанию, и до обращения нашего земляка на прямую линию президента. У Тарлана Тагирова итоговый счет за коммунальные услуги за 4 месяца составил 27,1 тысячи рублей, по 6,7 тысячи рублей за месяц, – отметили в СУЭНКО.

СЛОВО – ГЛАВЕ РАЙОНА

Глава Соровского района Уватского района Тюменской области Светлана Бондаренко разъяснила нам, что в поселке Демьянка кипит работа по сносу ветхого жилья и переселению сельчан в новое.

– 29 февраля 2021 года мы заселили очередной четырехэтажный дом взамен двухэтажного. Для того чтобы платить не по нормативам, в доме должны были установить приборы учета. Наша управляющая компания толком не закончила работу, поэтому 2 апреля 2021 года администрация района решила помочь новосельцам. Мы позвонили в УК «Восток», но к нам никто не приехал и не опломбировал счетчики. Тогда я обратилась к заместителю главы Уватского района, который пообещал после майских праздников начать опломбировку. Счета идут, нервная система жителей не выдерживает, но счетчики пломбируют только после 20 мая. Только спустя месяц, с 20 по 25 июня, у наших жителей появилась возможность подать показания и получить новые счета, которые выставлялись по приборам учета. Считаю, что, если ресурсная организация видит неимоверные счета, надо как-то прописать алгоритм действий, – подчеркнула Светлана Бондаренко.

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