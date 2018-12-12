В Тюменской области работает одна из лучших жилищных инспекций в стране

Тюменская область регулярно входит в топ-10 регионов, где эффективно работает Государственная жилищная инспекция. Заслуги региональной службы отметили в Минстрое России и в 2018 году. Более того, начальнику Госжилинспекции Тюменской области Ларисе Боровицкой доверили возглавить рабочую группу по оптимизации полномочий жилищной инспекции. О том, как удается на практике регулировать сферу ЖКХ и какие механизмы применяются для этого в Тюменской области, рассказала Лариса Боровицкая на пресс-конференции.

«СВЕТОФОР» ДЛЯ МИНСТРОЯ

По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тюменской области, задача, поставленная перед рабочей группой, уже выполнена, а материалы переданы в Минстрой России. Участникам рабочей группы необходимо было проанализировать полномочия органов жилищного надзора и сделать «светофор»: под красный сигнал включить те полномочия, которые излишни и не работают на практике, под желтый – те, которые можно сохранить при условии доработки либо передать другим надзорным органам, под зеленый – те, без которых жилищная инспекция жить не может и даже те, которых в списке нет, но они нужны.

- Насколько быстро это будет реализовано, мы не знаем. Но идей у нас масса, есть даже с конкретными формулировками, только попросите. К тому же мы достаточно продвинуты и не ждем, когда кто-то другой начнет практиковать те или иные методы. Мы реализуем новое, учимся на своих ошибках и направляем других, - отметила Лариса Боровицкая в разговоре с «Комсомольской правдой – Тюмень».

КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ

В сфере ЖКХ изменения нередки. Вот и в 2018 году компании, управляющие многоквартирными домами, настигло ужесточение лицензионных требований. А контроль за их исполнением лежит именно на Государственной жилищной инспекции. Так, до 11 июля все управляющие компании, которые имели схожие наименования, должны были изменить их и переоформить лицензию.

По словам Ларисы Боровицкой, под изменение названия попали 63 управляющих компании. 42 из них это сделали, еще восемь решили добровольно прекратить действие лицензий. 10 управляющих компаний сопротивлялись, поэтому аннулирование лицензий произошло в судебном порядке. А вот три управляющих компании пока остаются непереименованными.

- Две организации МУП ЖКХ «Содружество» и ООО «Порядок» уже привлекли к административной ответственности за то, что они не соблюдают порядок. Дальше будет принято решение исключить все дома, находящиеся в управлении этих компаний, из реестра лицензий. Ну а следующим этапом станет аннулирование лицензии у компаний, - пояснила начальник региональной госжилинспекции.

С последней компанией случай интересен тем, что она не переименовывает себя, так как считает, что не должна. Это произошло из-за коллизии двух кодексов – Жилищного и Гражданского. В первом написано, что переименоваться должна та компания, которая позднее получила лицензию, а по гражданскому кодексу все зависит от даты регистрации юридического лица. Противоречие возникло с ООО УК «Комфорт» - организации с таким названием есть в Тюмени и Заводоуковске. Одна была создана юридически раньше, но лицензию получила позднее, вторая наоборот- зарегистрировалась позднее, а лицензию получила раньше. Что скажет суд, пока непонятно, поскольку судебная практика в России пока разная. Так или иначе, вопрос поднимут на федеральном уровне, чтобы впоследствии противоречий не возникало.

НОЛЬ НА ПАЛОЧКЕ

Под ужесточение попали и те компании, которые в течение полугода получили лицензию, но не управляли за это время ни одним многоквартирным домом. В Тюмени таких управляющих компаний-пустышек было 46 штук.

В настоящее время все они прекратили свою деятельность, или скорее бездеятельность. Восемь сами написали заявления о прекращении лицензии, а 38-ми пришлось аннулировать лицензии по решениям суда.

- Сведения об этих 38 управляющих организациях и их руководителях подлежат включению в федеральный реестр. В течение трех лет такая управляющая компания не сможет управлять домом, а ее руководитель не возглавит никакую другую управляющую компанию, - подчеркнула Лариса Боровицкая.

Так, трем руководителям ООО «УК «Артемида», ООО «Дом и Ко» и ООО «Тюменская управляющая компания по ЭЖФ» придется сложить полномочия в других действующих управляющих организациях, а этим организациям - заплатить штраф за нарушение лицензионных требований.

ДВА РАЗА НЕ ПОВТОРЯЕМ

Грубых нарушений, за которые управляющие компании могут не только лишить дома, но и оставить без лицензии, собран целый список. Он определен с 26 сентября этого года и состоит из восьми пунктов. Среди них такие серьезные, как незаключение договоров по обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования и лифтов, отказ от передачи технической документации на многоквартирный дом или ключей от помещений общего пользования. Кроме того, один из пунктов – нарушения в работе аварийно-диспетчерской службы – будет учитываться только с 1 марта 2019 года.

По словам Ларисы Боровицкой, если у компании за год будут дважды зафиксированы какие-либо пункты из этого списка, то дом, по которому прошли нарушения будет исключен из реестра лицензий. А повторное совершение ряда грубых нарушений влечет исключение домов из реестра лицензий и аннулирование лицензии в судебном порядке.

Кстати, одно из грубых нарушений – наличие у управляющей компании задолженности перед ресурсоснабжающей организацией более чем за два месяца. По информации департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, по региону за год она снизилась на 92% и составила около пяти миллионов рублей.