Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 ноября 2021 года: школьникам продлили дистанционку

Тюменским школьникам продлили дистанционку. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 346 и составило 74 577 человек, 17 человек скончались (всего – 2 504 с начала пандемии).

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По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 98 человек выздоровели (за весь период —59 517); 24 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 37 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 38 621 человек остается под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 774 346 человек, полный курс прошли 677 084.

Куда в Тюмени можно попасть без QR-кода: публикуем список мест для свободного посещения. Рассказываем, где QR-код необходим, а куда можно пройти и без него.

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За последние сутки в России выявлено 40 759 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 237 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 156 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 952 472 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 251 691 летальный исход, выздоровели 7 687 317 человек.