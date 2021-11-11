В Тюменской области продлили дистанционное обучение в школах

Ученики 11 классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме Фото: Архив "КП"

В Тюменской области по 20 ноября продлили дистанционное обучение в школах для учащихся 5 – 11 (12) классов, средних специальных профессиональных учебных заведений, а также в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области.

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности». Документ подписал глава региона Александр Моор.

Ученики 11-х классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме. Дистанционный формат будет продлен в Тюмени, Тюменском районе, в Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме.

При этом школьникам из малоимущих семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам на дистанционном обучении власти обещают выдавать продуктовые наборы.