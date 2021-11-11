Тюменский студент угодил в больницу после прививки

У молодого человека поднялась температура и начали неметь конечности Фото: Архив "КП"

Житель Тюменской области, 18-летний студент, сделал прививку в онохинской амбулатории и угодил в больницу. Об этом в социальных сетях рассказал его отец.

– Моему сыну 18 лет, студент, у него порок сердца, было несколько операций по замене клапанов. При этом медотвод от прививки ему не дали, а сказали: надо ставить, – рассказал он.

У молодого человека поднялась температура и начали неметь конечности. Утром состояние парня не улучшилось. У него, по словам отца, отмечалась несвязная речь, заторможенность.

– Пошли в амбулаторию, выбили направление во вторую городскую больницу. Там ребенка осмотрели, сделали анализы – инсульт, под капельницу и в палату, – сообщил родственник.

В департаменте здравоохранения комментировать случай не стали в силу соблюдения врачебной тайны, однако отметили, что обострение хронических заболеваний/патологий и появление экстренных состояний, таких как инсульт, может быть вызвано множеством факторов.

− В любом случае такие вопросы рассматриваются специализированной комиссией – для определения возможной причинно-следственной связи острого состояния и проведенной вакцинации. При проведении вакцинации проводится опрос и осмотр на предмет выявлении временных или постоянных противопоказаний. Вакцинация может быть отложена даже в связи с повышенным уровнем артериального давления, – заключили в депздраве.