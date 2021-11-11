Тюменку с трудным материальным положением оштрафовали на 7 500 рублей за отсутствие маски в магазине. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд привлек к административной ответственности женщину за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации. В августе 2021 года она ходила в торговом зале одного из магазинов в Сладковском районе без медицинской маски.

– Ранее нарушительницу уже привлекали за аналогичное правонарушение. В судебном заседании она вину признала, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ведомстве добавили, что у гражданки не имеется отягчающих обстоятельств. Кроме того, суд учёл ее тяжелое материальное положение и решил назначить штраф менее минимального размера. Таким образом, ее оштрафовали на 7 500 рублей.